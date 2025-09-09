Ключевые моменты:

В Одессе задержали женщину, выбросившую новорожденную дочь из окна шестого этажа.

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и пыталась скрыть следы содеянного.

По данным полиции, ребенок родился живым, но погиб от полученных при падении травм.

За убийство ребенка ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Трагедия произошла 8 сентября в Приморском районе — младенца без признаков жизни обнаружила заведующая общежитием и вызвала полицию. Правоохранители выяснили, что женщина родила ребенка в комнате своего сожителя после употребления алкоголя и сразу же выбросила его на улицу, а затем пыталась скрыть следы содеянного.

По предварительным данным, девочка родилась живой, но погибла от травм при падении.

Женщину задержали и сейчас она находится в роддоме под наблюдением врачей и полицейских.

Следователи квалифицировали ее действия по статье 117 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на срок до пяти лет. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении и избрании меры пресечения.

Читайте также: