Ключевые моменты:

В Одесской области задержали четырех человек, пытавшихся переправить призывников в Молдову с помощью автомобиля, мотоциклов и подводы;

Организатор требовал по 7 тыс. долларов с каждого «клиента»;

Суд избрал задержанным меру пресечения.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Южного управления Госпогранслужбы Украины, организатором незаконной переправки оказался администратор Телеграм-канала, который за свои услуги требовал по 7 тыс. долларов с каждого. Часть денег ему перевели авансом на криптокошелек, а остальные планировал получить после успешной переправки.

Сначала «клиентов» должны были везти на автомобиле в пограничную деревню, а затем – доставить до пункта назначения на мотоциклах. Но когда техника сломалась, переправщики пересадили мужчин на подводу с сеном, туда же загрузили и неисправные мотоциклы.

Незаконное путешествие пресекли пограничники. В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, транспортное средство и деньги.

Организаторам схемы сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 464 тыс. грн с каждого.

В отношении трех мужчин составлены протоколы об административном правонарушении, дела направлены в суд.

