Ключевые моменты:

Администрация рынка «Привоз» убрала русскоязычные таблички с фасада на улице Пантелеймоновской;

Изначально руководство рынка отказывалось выполнять требования языкового законодательства;

Активисты организации «Деколонизация. Украина» обратились в мэрию с требованием демонтажа;

Управление торговли мэрии не имеет полномочий принудительно сносить вывески;

Мэрия готовила официальное обращение в правоохранительные органы;

Представительница языкового омбудсмена пояснила механизм контроля и возможные штрафы за нарушение закона о языке.

Как пишет «Думская», речь идет о вывесках у входа со стороны улицы Пантелеймоновской с датами и историей основания, а также надписью «рынок».

Напомним, ранее активисты общественной организации «Деколонизация. Украина» обратились в одесскую мэрию с требованием демонтировать русскоязычную вывеску «Рынок Привоз», напоминая о необходимости соблюдения языкового законодательства. В ответ им сообщили, что администрация рынка надписи убирать отказалась.

Как пояснили журналистам в мэрии, управление торговли в сфере соблюдения законодательства о языке, имея лишь полномочия разъяснительной работы, не вправе демонтировать такие элементы принудительно.

Так, администрации Привоза было рекомендовано привести вывески в соответствие с законодательством, но со стороны рынка в выполнении этих рекомендаций было отказано.

В мэрии также уточнили, что выдавать предписания или проводить демонтаж управление торговли не может, а в случае бездействия со стороны бизнеса заявителям рекомендуют обращаться к Уполномоченному по защите государственного языка – именно он вправе принимать обращения от физических лиц.

Кроме того, по информации мэрии, город уже готовит официальное обращение в правоохранительные органы. Однако, пока готовились документы, вывески с фасада рынка все же убрали.

Вот так Привоз выглядит сейчас:

По словам представительницы языкового омбудсмена по югу Украины Ярославы Витко-Присяжнюк, вопросы по Привозу были и раньше, но тогда руководство рынка отчиталось о том, что русскоязычные вывески демонтировали, а те, что оставались, принадлежат неким юридическим лицам.

«Механизм действий тут простой: языковой омбудсмен начинает мероприятия государственного контроля, то есть проверку этих табличек, анализ их содержания. В это время администрация Привоза может дать пояснения или провести демонтаж. Тут же надо понимать, что если это какая-то историческая табличка, то закон не требует ее сноса. В конце концов, если реакции нет, а факт админнарушения есть, то первый штраф от 3400 до 5100 гривен», – отметила представительница языкового омбудсмена.

