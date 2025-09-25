Ключевые моменты:

В Киеве стартовал 16-й Одесский международный кинофестиваль, который продлится до 4 октября и представит более 100 фильмов в 18 программных секциях.

Церемония открытия почтила память погибших героев и художников и собрала звездных ведущих, артистов и представителей киноиндустрии.

ОМКФ остается площадкой для кино, культуры и образования, включая конкурсные программы, гала-премьеры, дискуссии, мастер-классы и индустриальные события.

Фестиваль открыли минутой молчания

16-й Одесский международный кинофестиваль открылся 24 сентября в Киеве. Впервые проведенный в 2010 году в Одессе, фестиваль уже второй год подряд проходит в столице из-за войны. Церемония открытия прошла в КВЦ «Парковый» с минутой молчания в честь погибших защитников и украинских художников.

Ведущими вечера стали актриса и телеведущая Даша Трегубова, ведущая утреннего проекта «Завтрак с 1+1» Людмила Барбир и ведущая программы «Окна-Новости» Яна Брензей.

Сцену украсили выступления бандуриста-экспериментатора Ивана Ткаленко и певицы Оли Цыбульской, которые создали атмосферу единства и вдохновения.

Президент фестиваля Виктория Тигипко в своем обращении подчеркнула: «Украинское кино стало голосом правды и стойкости. Наши победы на международных фестивалях доказывают: оно узнаваемо и нужно миру».

Генеральный директор ОМКФ Анна Мачух добавила: «Фестиваль менялся вместе со страной. Но он всегда был пространством свободы и культурного диалога. Мы все мечтаем о дне, когда фестиваль вернется в мирную Одессу».

Более 100 фильмов, новые имена и диалоги о кино

Программа ОМКФ 2024 охватывает 113 фильмов, из которых 104 — полнометражные, в рамках 18 тематических программ. Основные конкурсные секции — Национальный документальный конкурс и Европейский конкурс. Специальные программы включают «Фокус на Польшу», «Немецкий акцент», «Лучшее из Европы», «Фестиваль фестивалей», «Гала-премьеры» и другие.

Также предусмотрены панельные дискуссии, Q&A с режиссерами, мастер-классы и презентации, которые позволяют глубже погрузиться в мир киноиндустрии.

Показы и индустриальные события проходят на трех площадках: кинотеатр «Жовтень», кинотеатр «Оскар» (ТРЦ Gulliver) и Дом архитектора.

