Новости Одессы и Одесской области

Одесский Горсад: о «раскопках-стройке» в знаковом месте города (фото) (видео)

Одесский Горсад: о «раскопках-стройке» в знаковом месте города (фото) (видео)

В одесских соцсетях обеспокоенные горожане сообщают о каких-то «то ли раскопках, то ли стройке в Горсаду» со стороны улицы Гаванной.

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В самом деле, там на зеленой зоне появилось небольшое ограждение в веселых тонах, за которым что-то происходит, земля разрыта. Впрочем, как следует из вывешенной на заборчике таблички, здесь идут работы по ремонту поливочной системы одесского Горсада. На эти работы выдан соответствующий ордер.

Сюда же выходят и несколько окон жителей дома по улице Гаванной, 6. Возникло что-то вроде скандала, связанного с тем, что владелец помещений в доме на Гаванной из окна, которое выходит на Горсад, делает дверь и планирует проложить от него дорожку к аллее сада.

Горсад, идут работы

возле Горсада перекопано

раскопки в Горсаду

Горсад, раскопки

Как недавно прокомментировал сложившуюся ситуацию заместитель начальника управления ГАСКа Одесского горсовета Вячеслав Ефремов, эти работы проводятся на законных основаниях. Владелец одного из помещений на первом этаже в доме на Гаванной, 6 имеет все необходимые разрешительные документы для реконструкции двух квартир с их последующим объединением и обустройством входа для размещения кафе.

– Заказчик строительства предоставил необходимые градостроительные условия и ограничения на проектирование объекта реконструкции. После получения градостроительных условий он разработал проект, который уже прошел экспертизу. Через единую государственную систему в сфере строительства зарегистрирована уведомление о начале строительных работ. Таким образом, работы по реконструкции выполняются на законных основаниях, — сообщил Ефремов.

Он также добавил, что эта часть дома не является памятником архитектуры.

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Видео: Думская, 1

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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