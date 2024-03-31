Необычные объявления, цветущая красота: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 25 по 31 марта?
25 марта
Музыканты в Горсаду поднимают одесситам настроение:
26 марта
Жизнь продолжается: мартовский солнечный день в парке Победы:
27 марта
Еще один март на военном положении…
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28 марта
На Привозе – своя атмосфера… Так выглядит вход в молочный корпус рынка. На мой вопрос, что это значит, мне спокойно ответили: «А чтобы люди под ноги смотрели, когда заходят в корпус».
29 марта
Возле цветочного магазинчика:
Он:
– Написано с ошибками. Опять какой-то суржик!.. Когда уже научатся писать правильно?
Она:
– Так хочется цветочков! Без «причины»…
30 марта
На улицах города становится все теплее: Одесса расцветает на глазах:
31 марта
Даже о месторасположении ближайшей урны можно сообщить креативно и с юмором – по-одесски:
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