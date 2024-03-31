Необычные объявления, цветущая красота: семь мгновений одесской недели

Анекдот дня: как почтенные дамы на стриптиз ходили Утро доброе, неунывающие одесситы! Желаем вам провести этот воскресный день исключительно с пользой для души и тела, ненадолго отвлечься от трудовых будней и хоть как-то, но развеяться. А чтобы день прошел на позитиве, начните его с порции старого доброго одесского юмора и, уж поверьте, не пожалеете! ПОДРОБНЕЕ

Март по-одесски: тревоги-ракеты, почти лето и цветы Одесскому марту показалось, что он — лето. Случилось это в конце месяца. Такой вот выдался месяц: погодные условия — на любой вкус. Сегодня — ветер и высокий градус (не только на термометре, я еще и про «напряг»). ПОДРОБНЕЕ