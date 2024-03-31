Новости Одессы и Одесской области

Необычные объявления, цветущая красота: семь мгновений одесской недели

Необычные объявления, цветущая красота: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 25 по 31 марта?

25 марта

Музыканты в Горсаду поднимают одесситам настроение:

Фото дня: музыканты в Грсаду

26 марта

Жизнь продолжается: мартовский солнечный день в парке Победы:

Фото дня: в парке Победы

27 марта

Еще один март на военном положении

Фото дня: одесская улица

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

28 марта

На Привозе – своя атмосфера… Так выглядит вход в молочный корпус рынка. На мой вопрос, что это значит, мне спокойно ответили: «А чтобы люди под ноги смотрели, когда заходят в корпус».

Фото дня: на Привозе

29 марта

Возле цветочного магазинчика:

Он:

– Написано с ошибками. Опять какой-то суржик!.. Когда уже научатся писать правильно?

Она:

– Так хочется цветочков! Без «причины»…

Фото дня: цветочный магазмн

30 марта

На улицах города становится все теплее: Одесса расцветает на глазах:

Фото дня: Одесса расцветает

31 марта

Даже о месторасположении ближайшей урны можно сообщить креативно и с юмором – по-одесски:

Фото дня: чисто одесское объявление

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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