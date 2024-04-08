Новости Одессы и Одесской области

Фонтанные струи, неожиданные арт-объекты: семь мгновений одесской недели

Фонтанные струи, неожиданные арт-объекты: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения первой недели апреля в Одессе?

1 апреля

Нет-нет, это не первоапрельская шутка: стойкая новогодняя елочка до сих пор украшает старый двор на улице Университетской (бывшая Елисаветинская). Как рассказывают местные жители, она не осыпается. А выглядит так, словно ее только-только установили. Прощаться с красавицей пока никто не собирается.

Фото дня в Одессе: стойкая елочка

2 апреля

Струи фонтана на Театральной площади… В этом году его запустили первым…

Фото дня в Одессе: Театральная площадь

3 апреля

И кто сказал, что одесские пушистики работают рекламой только в зоомагазинах?

Фото дня в Одессе: хвостатая реклама

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

4 апреля

Начало апреля: в Одессе расцветают уличные кафешки…

Фото дня в Одессе: цветы в кафе

5 апреля

Одесские клумбы и газоны словно соревнуются за звание «самая привлекательная зеленая зона города»:

Фото дня в Одессе: зеленая зона

6 апреля

В Горсаду забил струями фонтан:

Фото дня в Одессе: в Горсаду

7 апреля

Вот никогда не знаешь, какой неожиданный цветущий арт-объект встретится тебе в обычном одесском дворике тихого центра Одессы…

Фото дня в Одессе: клумба

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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