Фонтанные струи, неожиданные арт-объекты: семь мгновений одесской недели

1 апреля

Нет-нет, это не первоапрельская шутка: стойкая новогодняя елочка до сих пор украшает старый двор на улице Университетской (бывшая Елисаветинская). Как рассказывают местные жители, она не осыпается. А выглядит так, словно ее только-только установили. Прощаться с красавицей пока никто не собирается.

2 апреля

Струи фонтана на Театральной площади… В этом году его запустили первым…

3 апреля

И кто сказал, что одесские пушистики работают рекламой только в зоомагазинах?

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4 апреля

Начало апреля: в Одессе расцветают уличные кафешки…

5 апреля

Одесские клумбы и газоны словно соревнуются за звание «самая привлекательная зеленая зона города»:

6 апреля

В Горсаду забил струями фонтан:

7 апреля

Вот никогда не знаешь, какой неожиданный цветущий арт-объект встретится тебе в обычном одесском дворике тихого центра Одессы…

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