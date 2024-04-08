Фонтанные струи, неожиданные арт-объекты: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения первой недели апреля в Одессе?
1 апреля
Нет-нет, это не первоапрельская шутка: стойкая новогодняя елочка до сих пор украшает старый двор на улице Университетской (бывшая Елисаветинская). Как рассказывают местные жители, она не осыпается. А выглядит так, словно ее только-только установили. Прощаться с красавицей пока никто не собирается.
2 апреля
Струи фонтана на Театральной площади… В этом году его запустили первым…
3 апреля
И кто сказал, что одесские пушистики работают рекламой только в зоомагазинах?
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4 апреля
Начало апреля: в Одессе расцветают уличные кафешки…
5 апреля
Одесские клумбы и газоны словно соревнуются за звание «самая привлекательная зеленая зона города»:
6 апреля
В Горсаду забил струями фонтан:
7 апреля
Вот никогда не знаешь, какой неожиданный цветущий арт-объект встретится тебе в обычном одесском дворике тихого центра Одессы…
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