«Кофе на Думской»: чего добиваются одесситы, выходя на еженедельную акцию? (видео, фото)

Сегодня суббота – а значит у здания одесской мэрии на Думской площади уже по сложившейся традиции собрались одесситы – те, кто не прекращает попыток достучаться до местных властей и требует направлять бюджетные средства на помощь нашим защитникам, а не на закупки, вовсе не актуальные в дни полномаштабной войны.
Побывавшая на сегодняшней акции под названием «Кофе на Думской» корреспондент «Одесской жизни» поинтересовалась у ее участников, что заставляет их приходить к зданию мэрии каждую субботу. Их ответы – в нашем репортаже:
Стоит напомнить, что еженедельные протесты одесситов у здания мэрии с требованием отменить неадекватные в дни войны тендеры хоть и не сразу, но все же приносят плоды.
Так, в начале марта стало известно об окончательном расторжении договора на ремонт здания Киевского районного суда на более чем в 100 млн гривен. Именно с этого тендера и начались акции протеста на Думской.
Напомним, в августе 2023 года управление капитального строительства Одесского горсовета опубликовало тендер на реконструкцию здания Киевского райсуда, что по улице Варненской, 3Б. стоимость работ оценили в 106,2 млн гривен.
После этого глава одесского фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова предупредила местные власти, что в случае, если этот тендер не будет отменен, она выйдет на одиночный пикет. Ее инициативу подхватили многие горожане, в частности, активисты и родственники наши воинов – тех, кто сейчас отстаивает нашу свободу и независимость в окопах на передовой.
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