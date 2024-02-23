Как не проиграть войну в 2024 году: рассказали волонтеры на встрече с одесситами

Известные волонтеры — кто они?

Бизнесмен Геннадий Сульдин когда-то служил в ПВО, поэтому после 24 февраля сосредоточился именно на помощи Воздушным силам. Вместе с инженерами группы «Технари» он не только закупает необходимое оборудование, но и создает новое. Сейчас у группы в работе 12 проектов. «Технари» передали ВСУ более 1200 биноклей и более 450 комплектов ночного видения собственной разработки, а также создали для украинцев приложение еПВО.

— В начале войны наши Воздушные силы не имели раций, планшетов, даже кнопочных телефонов не было. Все запросы военных совмещала одна фраза: «Мы ничего не видим». Поэтому параллельно со сбором средств и поставкой техники мы начали разрабатывать собственные инструменты для ПВО, и нас стали называть окулистами, — вспоминает Геннадий Сульдин.

Историк Александр Бабич начал волонтерить еще с 2014 года, а в 2022-м присоединился к миссии «На щите», которая занималась эксгумацией тел погибших. В первый год войны Александр также помогал ВСУ со снаряжением.

— Мы закупали военную форму за границей, и уже здесь, в Украине, одевали наших пацанов. Приобрели 15 тысяч комплектов. Было весело: заходишь в офис, там стоит голый взвод, а их оружие сложено в нашем туалете насыпью, – рассказывает Александр.

Учредительница и председатель благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова начинала волонтерскую деятельность еще в 2008 году, и за это время занималась разными направлениями — от помощи пожилым людям для закупки оружия для ВСУ. С 24 февраля фонд Екатерины привез на фронт 300 автомобилей и множество дронов, а недавно начал закупать минометы.

— Реализация первого проекта по минометам заняла 7 месяцев. Чтобы самолетом переместить оружие из-за границы, мы должны были получить разрешение у всех стран, которые самолет просто пролетал. Это очень сложно, но это работает, потому что государство, к сожалению, не может сейчас закрывать все потребности ВСУ, — говорит Екатерина.

Андрей Любка — писатель из Ужгорода, который с 2022 года почти все время уделяет приобретению автомобилей для ВСУ. С 24 февраля он отвозил помощь на фронт почти в 40 раз.

— Мы закупаем машины, которым 15-20 лет, потому что военным лучше купить подержанные автомобили без электроники, которые можно отремонтировать прямо в поле. Единственный мой принцип — я не покупаю автомобили старше моей жены, — говорит Андрей.

Работать на Победу

Один из ключевых вызовов 2024 года, считают волонтеры, — это сохранение объема финансовой поддержки ВСУ. Ведь общество истощено, ресурсов становится все меньше, а враг без устали бросает все новые и новые силы на захват украинских земель.

— В 2022 году мне казалось, что 80% украинцев в той или иной степени помогали фронту: кто-то тушеную варил, кто-то носки вязал. Сейчас, кажется, этот процент уменьшился: люди устали — это нормально, но я хочу призвать, чтобы мы держали это общенациональное единство и жажду Победы, — говорит Александр Бабич.

По словам Геннадия Сульдина, люди сегодня все чаще спрашивают о результатах на поле боя, которые должны обеспечивать их ежедневные донаты. И в такой момент волонтерам нечего ответить, ведь реальная картина войны отличается от той, которую предлагает телемарафон. Потери и снарядный голод остаются на периферии новостей о дипломатических победах и Пса Патроне. Это вызывает непонимание, отчаяние и агрессию.

— Телемарафон каждый день рассказывает, как все прекрасно, а между тем на кладбищах уже места свободного нет. Люди понимают, что они ничего не могут изменить, поэтому эту боль и агрессию общество отдает ближайшему, говорит Екатерина Ножевникова.

В то же время Александр Бабич предостерегает вид нападок на тех, «стоящих под желто-голубыми флагами». Историк отмечает, что у нас один враг и именно на нем следует сконцентрироваться. А мотивации бороться и сплачиваться могут добавить истории о подвигах наших героических воинов.

— Вопрос внутренней сплоченности, доверия к власти и военному руководству — это действительно вызов для Украины. Но если мы выбьем стул из-под этой тройки (общество, власть, армия), то потеряем все и последствия будут плачевными. Поэтому в 2024 году единство общества — самое важное, но это наша самая слабая точка сегодня, — отмечает Андрей Любка.

Геннадий Сульдин объясняет ссоры, которые продолжаются в обществе, тем, что для многих реальная смертельная угроза уже миновала, но полноценно расслабиться они все равно не могут, потому что травмированы, и источник этой травмы никуда не исчезло. Бизнесмен видит единственный выход из этой ситуации – продолжать помогать.

Александр Бабич:

«Каждый должен найти свою маленькую нишу, в которой он может приближать Победу. Надо каждый день защищать свой дом так, будто орковские танки уже завтра появятся у вашего дома. Если вы этого не хотите, помогайте армии, чем можете каждый день. Это война не Зеленского против Путина, не либеральных «англосаксов» против безумных тоталитарных режимов. Это наша личная война против орды. Это Отечественная война, если хотите».

Геннадий Сульдин:

«Чтобы не проиграть войну в 2024 году, нужно больше донатить, потому что у волонтеров запросов гораздо больше, чем наших финансовых возможностей. И мы можем выиграть войну в 2024 году, но аргументировать это я не буду, потому что это касается чисто технических знаний, большинство из которых не публичны».

Екатерина Ножевникова:

«В 2024 году я всем рекомендую учиться: тактической медицине, первой помощи, даже стрельбе. Нужно приобретать те военно-гражданские навыки, которые нам, к сожалению, могут очень быстро понадобиться».

Андрей Любка:

«Если каждый будет делать что-то и нас будет, скажем, 35 миллионов, то мы добьемся огромных результатов».

Фото Катерины Волянской и Игоря Казанжи