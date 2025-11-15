Ключевые моменты:
- Сегодня, 15 ноября, движение трамваев №1 и №7 в Одессе восстановлено.
- Ранее движении трамваев №1 и №7 временно приостанавливали из-за ремонтных работ компании ДТЭК.
Об этом сообщает сегодня одесскому коммунальное предприятие «Одесміськелектротранс».
«Движение Трамвайных маршрутов №1, 7 восстановлено», – сказано в сообщении.
Ране в Одессе снова запустили трамвай №18.
