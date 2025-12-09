Ключевые моменты:

Ассоциация «Бессарабия» предупредила о планах реорганизации румынских школ в обычные гимназии.

Это может лишить румыноязычных детей возможности получать среднее образование на родном языке.

Организация считает, что ситуация угрожает демографии и культурной жизни общин.

Румынские школы в Одесской области: обращение к президентам

Одесское областное национально-культурное румынское объединение «Бессарабия» направило открытое письмо президентам Румынии Никушору Дану, Молдовы Майе Санду и Украины Владимиру Зеленскому. Ассоциация просит обратить внимание на серьезные проблемы с обучением на румынском языке в украинских школах.

Глава объединения Анатол Попеску сообщил, что местные власти планируют реорганизовывать учебные учреждения, где ведется обучение на румынском языке, превращая их из полных средних школ в гимназии. Он привел пример Утконосовской школы Измаильского района, где учатся 417 детей на украинском и румынском языках. Школа, существующая более 160 лет, является важным культурным центром для местной румыноязычной общины.

Планы Сафьяновского сельсовета, по словам ассоциации, фактически лишают детей возможности получать среднее образование на родном языке. Особенно тревожит то, что власти пока не объявили, как будет обеспечено обучение на румынском языке после 1 сентября 2027 года — срока завершения школьной реформы.

Ассоциация предупреждает: закрытие или преобразование румынских лицеев приведет к отъезду семей, образовательной миграции детей и постепенному вымиранию румыноязычных общин. При этом организация подчеркивает, что ее позиция — это защита прав национальных меньшинств, а не критика украинского государства.

