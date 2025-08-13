Ключевые моменты:

Температура морской воды в Одессе и области составит +22…+23 °C — купаться будет приятно.

Погода жаркая: днем +27…+29 °C, без осадков.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура морской воды в Одессе в среду, 13 августа, немного понизится и будет в пределах 22-23°С, что остается комфортным показателем для купания и пляжного отдыха.

В Одессе сохранится жаркая и сухая погода. Днем температура воздуха прогреется до 27-29°C. Осадков не предвидится.

