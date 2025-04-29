Заказчиком работ является коммунальное предприятие «Горзелентрест». Согласно условиям тендера, общее количество деревьев, подлежащих обработке, составляет 995. Обработку каштанов будут проводиться в четыре этапа в период с мая по июль 2025 года.

Стоимость всех работ оценивается в 1 миллион гривен.

В Горзелентресте уточнили, что работы будут проводиться в соответствии с агроклиматическими условиями, что позволит выбрать оптимальное время для каждой обработки. Это обеспечит эффективность обработки и минимизацию вреда для экосистемы городских территорий.

Справка ОЖ

Каштановая минирующая моль — главный вредитель наиболее популярного растения городских парков и скверов. Он за довольно короткий промежуток времени способен уничтожить всю листву даже на взрослом крупном дереве каштана. Вред минирующая моль наносит очень серьезный, а бороться с этим вредителем с каждым годом становится все сложнее.

Если каштаны поражаются молью несколько лет подряд, они, как правило, гибнут. Однако даже если они выживают, эстетический ущерб настолько серьёзен, что во многих европейских городах муниципалитеты уже принимают меры по замене обыкновенного конского каштана на другие, более устойчивые к вредителям виды каштанов или других деревьев.

Ранее мы рассказывали, почему в Одессе падают деревья и можно ли это предотвратить

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