Отключения света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы в среду, 13 августа, осталась без света. 
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Центрального и Северного РЭС.

Центральный РЭС

Работы до 20:00:

  • Тираспольское, 2,4,4а,6,8,
  • А.Вадатурского, 79-131,
  • Гранатная, 1-13,2-16,
  • Г. Михайленко, 18-28, 37 — 51,
  • Прибика Йозефа, 7-28,
  • Столярского, 4-Г,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • пер. Гранатный, 2,3,4,5,6,6А,8/корп.1,
  • пер. Кордонный, 1- 15а, 25, 29, 35,
  • пер. Малиновский, 7. 

Северный РЭС

Работы до 18:00- 20:00:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12,
  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садовая,
  • Агрономическая,
  • Беляевская, 1-9,
  • Большая Садовая,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана, 3, 2, 2А,11,13,15,17, 1/ГАР, 164,
  • Донецкая, 1-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • П. Ивахненко, 81, 83, 90А,
  • Каменщиков, 112-124, 295-305,
  • Керченская,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Коровицкого Профессора, 115-151,
  • Котляревского, 12б,
  • А. Кошица,
  • Круговая, 1-37,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Летняя, 23- 41,
  • Луценко Ивана, 1,1а,
  • Малая Садовая, 2-22,
  • Мариупольская,
  • М. Михновского,
  • Болобочана,
  • Молодежная,
  • Наклонная, 17/1,
  • Неждановой, 30-62, 117-129,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Южная дорога,
  • Наклонная,
  • Республиканская,
  • Светлая, 1-14,
  • Сергея Ядова, 58,
  • Тарутинская, 1-11,
  • Узикова Станислава, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64а-72,
  • Хуторская,
  • Цебриковская, 1-15,
  • Чайковая,
  • Четвертая, 33-Г,33Б,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Полянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • Штилевая,
  • Хаджибейская дорога,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, Дунаевский,
  • пер. 1-й,3-й Керченский пер.,
  • пер. 1-й Пересыпский,переулок Агрономический,
  • переулок Гинзбург Людмилы,
  • переулок Квантовый,
  • переулок Килевый,
  • переулок Круговой,
  • переулок Крушельницкой,
  • переулок Мастерской,
  • переулок Новый, 7, 14, 14а,
  • переулок Одесский,
  • переулок Оранжерейный,
  • переулок Петра Калнышевского,
  • переулок Ионы Атаманского,
  • переулок Украинки Леси,
  • переулок Шахтинский,
  • переулок Шебелинский,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпский.

 

