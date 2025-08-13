Ключевые моменты
- Часть Одессы в среду, 13 августа, осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Центрального и Северного РЭС.
Центральный РЭС
Работы до 20:00:
- Тираспольское, 2,4,4а,6,8,
- А.Вадатурского, 79-131,
- Гранатная, 1-13,2-16,
- Г. Михайленко, 18-28, 37 — 51,
- Прибика Йозефа, 7-28,
- Столярского, 4-Г,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- пер. Гранатный, 2,3,4,5,6,6А,8/корп.1,
- пер. Кордонный, 1- 15а, 25, 29, 35,
- пер. Малиновский, 7.
Северный РЭС
Работы до 18:00- 20:00:
- 2-я линия на жилом массиве, 12,
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садовая,
- Агрономическая,
- Беляевская, 1-9,
- Большая Садовая,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 3, 2, 2А,11,13,15,17, 1/ГАР, 164,
- Донецкая, 1-25,
- Дорожная, 1-22,
- П. Ивахненко, 81, 83, 90А,
- Каменщиков, 112-124, 295-305,
- Керченская,
- Кишиневская, 2-24,
- Кольцевая, 1-12,
- Коровицкого Профессора, 115-151,
- Котляревского, 12б,
- А. Кошица,
- Круговая, 1-37,
- Крушельницкого, 1-37,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Летняя, 23- 41,
- Луценко Ивана, 1,1а,
- Малая Садовая, 2-22,
- Мариупольская,
- М. Михновского,
- Болобочана,
- Молодежная,
- Наклонная, 17/1,
- Неждановой, 30-62, 117-129,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Южная дорога,
- Наклонная,
- Республиканская,
- Светлая, 1-14,
- Сергея Ядова, 58,
- Тарутинская, 1-11,
- Узикова Станислава, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64а-72,
- Хуторская,
- Цебриковская, 1-15,
- Чайковая,
- Четвертая, 33-Г,33Б,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Полянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- Штилевая,
- Хаджибейская дорога,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, Дунаевский,
- пер. 1-й,3-й Керченский пер.,
- пер. 1-й Пересыпский,переулок Агрономический,
- переулок Гинзбург Людмилы,
- переулок Квантовый,
- переулок Килевый,
- переулок Круговой,
- переулок Крушельницкой,
- переулок Мастерской,
- переулок Новый, 7, 14, 14а,
- переулок Одесский,
- переулок Оранжерейный,
- переулок Петра Калнышевского,
- переулок Ионы Атаманского,
- переулок Украинки Леси,
- переулок Шахтинский,
- переулок Шебелинский,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск 2-й Пересыпский.