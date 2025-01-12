Компенсация за генераторы и не только

С 2022 года, в рамках городской целевой программы, жители многоквартирных домов в Одессе могут получить компенсацию затрат на приобретение электрогенераторов и другого оборудования. Такая возможность доступна для жителей зданий с тремя и более этажами, объединенными в ОСМД или ЖСК. Компенсация предусмотрена в размере 70% стоимости автономного источника электропитания, но не более 200 тысяч гривен.

Чтобы воспользоваться программой компенсации, необходимо:

1.Провести общее собрание совладельцев и принять решение об участии в программе.

2.Собрать пакет документов:

заявление на частичную компенсацию;

копии платежных документов, подтверждающих покупку оборудования;

документы с указанием технических характеристик и серийных номеров оборудования;

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;

документ, подтверждающий право юридического лица на управление домом (договор или протокол).

3.Установить оборудование и сделать фото серийных номеров.

4.Подать документы в районную администрацию.

5.Дождаться решения комиссии и получения компенсации.

Требования к генераторам

Для домов с лифтами, индивидуальными тепловыми пунктами или насосами генераторы должны иметь мощность от 5 кВт. А для зданий без лифтов и теплопунктов – от 3 кВт. При этом автономные источники электропитания должны быть приобретены в период действия военного положения, а оплата за них произведена через банковские учреждения.

Опыт ОСМД «Одеса-Тополина-10»

Среди тех, кто уже воспользовался программой компенсации за генераторы, – ОСМД «Одеса-Тополина-10». Эта десятиэтажка построена более 20 лет назад. Благодаря новому энергооборудованию котельная в этом доме может работать без электричества не менее девяти часов.

– У нас было общее собрание. На нем мы приняли решение, какую сумму собирать с каждого квадратного метра наших квартир. Все собрали и в сентябре сделали закупку. Это один инвертор двухфазный на 10 кВт и три аккумулятора на 5 кВт каждый. Установили все в сентябре, поскольку для того, чтобы подать заявку на любую компенсацию, нужно уже иметь фото оборудования в сборе и отдельные фото серийных номеров всех, – рассказывает руководитель ОСМД Владимир Ткаченко.

Общая сумма, собранная жильцами дома, составляла около 300 тысяч гривен. Каждая квартира внесла от трех до четырех тысяч гривен в зависимости от площади.

– 4 октября мы отправили документы в Киевскую районную администрацию. Через два дня нам позвонили и сказали, что их все устраивает, в плане соблюдения требований для компенсации. Нас предупредили, что, вероятнее всего, финансовый возврат будет в 2025 году. Но неожиданно 20 декабря нам выслали 199 тысяч 500 гривен при максимальной компенсации по этой программе в 200 тысяч гривен.

По словам председателя ОСМД, установленные аккумуляторы рассчитаны на 10 лет работы, или 10 тысяч циклов зарядки и разрядки.

– Сейчас свет не выключают. То есть аккумуляторы стоят заряженные, в готовности, но у них нет сейчас этих циклов разрядки и зарядки. То есть у нас этих аккумуляторов хватит даже больше, чем на десять лет. Потому что мы ведь не круглый год эксплуатируем, только в зимний период. И окупаемость потраченных денег, если разделить, по сколько мы собрали на условные 10 лет гарантийного срока работы этого оборудования, это будут реальные копейки в месяц.

Рассмотрение альтернатив и планы на будущее

На общем собрании в ОСМД «Одеса-Тополина-10» также обсуждали возможность обеспечения питания не только котельной, но и лифтов. Впрочем, по словам Владимира Ткаченко, мощности установленной системы на это не хватит.

– Мощности этого оборудования достаточно для того, чтобы питать, например, два лифта из трех. Это чтобы людям пешком на десятый этаж не подниматься. Но, учитывая, что в первую очередь это было для котельной, если мы будем еще лифты нагружать, то нам, разумеется, на 10 часов не хватит емкости аккумулятора. Ведь лифты очень мощные – 5 кВт, а котельная берет 1,5 кВт в час. Поэтому разрядка будет быстрее обычной.

Жители дома также рассматривали возможность установки солнечных панелей на крыше, но пока от этой идеи отказались.

– Учитывая, что это зимний период, отдача от этих солнечных панелей будет минимальной, и энергии, которую они будут производить, будет просто недостаточно для котельной, – объясняет председатель ОСМД. – То есть они окупятся не через запланированные 10 лет, а через 30-40 лет. Это все было просчитано. И сумма, конечно, была бы другой. А так у нас получилась та же электростанция, условно, у которой просто нет солнечных панелей. Все остальное котельное оборудование стоит точно такое же. В любую минуту, если мы захотим, мы просто добавляем солнечные панели, и все.

Расходы на коммунальные услуги

Владимир Ткаченко говорит, что новая автономная энергосистема почти не влияет на оплату за отопление.

– На оплате за отопление абсолютно никак не отражается, поскольку у нас пока установлен ежемесячный стандартный тариф. А в конце отопительного сезона, в апреле, уже будем делать перерасчет. Допустим, в прошлом году мы людям часть потраченных денег вернули, потому что были небольшие экономии по расходам.

В то же время руководитель ОСМД добавляет, что энергосистема может влиять на потребление электроэнергии.

– Я думаю, что если оно и выросло, то, может, на 5%, это общее потребление котельной. Так у нас нет потребления по счетчику из города, когда обесточен дом и в это время работают наши аккумуляторы. А после того как аккумуляторы отработали, у нас выходит, что мы условно, в кавычках, экономим на счетчике. Ведь мы не платили за те киловатты, пока не было электричества.

Дополнительные возможности для ОСМД

Кроме программы компенсации за генераторы, ОСМД и ЖСК в Одессе могут воспользоваться еще одной программой – «Энергодом». Она финансируется Государственным учреждением «Фонд энергоэффективности» и органами местного самоуправления, в частности, Одесским городским советом.

Больше подробностей читайте здесь: Программа «Энергодом» в Одессе: как сделать жилье теплее и экономнее

Программа предусматривает компенсацию 80% затрат на работы по энергосбережению дома. Остальные 20% платят совладельцы. Грант предоставляется после завершения проекта и проведения энергоаудита. Сейчас ОСМД и ЖСК могут получить деньги на любые работы, повышающие энергоэффективность дома: замену окон, ремонт крыши, утепление фасада, установку теплового пункта.

Кроме того, по словам депутата горсовета Петра Обухова, в настоящее время увеличен максимальный размер гранта – с двух до трех миллионов гривен. Это позволяет ОСМД реализовывать масштабные проекты по модернизации.

Опыт ОСМД «Каскад

ОСМД «Каскад» на проспекте Шевченко уже воспользовалась программой «Энергодом». Энергомодернизацию дома здесь завершили еще в 2021 году. Благодаря этому жители снизили свои расходы на коммунальные услуги на 30%.

– Здесь было заменено 10 котлов, гидравлически сбалансирована система, утеплены трубопроводы, – говорит директор «Фонда энергоэффективности» Егор Фаренюк. – Общая стоимость проекта составила 2,9 миллиона гривен, из которых фонд компенсировал 1,7 миллиона. Ежегодная экономия средств составляет около 390 тысяч гривен.

Специалист по энергоменеджменту ОСМД «Каскад» Сергей Филиппов отмечает, что модернизированная котельная позволяет дистанционно контролировать работу системы, что облегчает ее обслуживание.

– После оценки потребностей мы поняли, что вместо 15 котлов достаточно 10, и это даже с запасом, – объясняет специалист. – Основное топливо – газ, электричество – используется только для работы электроники и насосов.

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