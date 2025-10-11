Ключевые моменты:

11-летняя одесситка Злата Иванив вышла в финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025;

В этом году она выступает в дуэте с 12-летним Владом Васицким из Киева с песней «Звёздный час» (номер 4);

В прошлом году Злата заняла 2-е место, получив самый высокий балл от жюри;

Голосование проходит в приложении «Дія» с 10 по 12 октября;

Одесская ОВА призывает жителей региона поддержать юную певицу и помочь ей представить Украину на международной сцене.

Как сообщают в Одесской ОВА, 11-летняя одесситка Злата Иванив вышла в финал Национального отбора на Детское Евровидение-2025. В этом году она выступает в дуэте с 12-летним Владом Васицким из Киева.

«Злата – яркий пример несокрушимости и таланта украинских детей. С пяти лет она посвятила себя музыке, одержав множество побед на всеукраинских и международных конкурсах. Ее мечта – чтобы голос Украины звучал на весь мир, демонстрируя нашу силу, устойчивость и богатую культуру даже во времена тяжелых испытаний», – отмечают в областной администрации.

В прошлом году Злате не хватило совсем немного для победы – она заняла второе место, получив самый высокий балл от профессионального жюри.

Но в этом году победа дуэта во многом зависит от поддержки зрителей.

Голосование проходит в приложении «Дія». Оно стартовало с утра пятницы, 10 октября и продлится до 10:00 воскресенья, 12 октября.

Злата и Влад выступят под номером 4 с песней «Звездный час».

«Давайте объединимся и покажем всей стране, как Одесщина умеет болеть за своих! Каждый ваш голос – вклад в мечту талантливой девочки из Одессы и в представление нашей несокрушимой Украины на международной арене. Поддержим наших!» – призывают в Одесской ОВА.

Читайте также: «Евровидение-2025»: кто выиграл и какое место заняла Украина.