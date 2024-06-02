В Одесской области возрождают системы орошения

Как сообщили в пресс-службе Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА, сейчас на юге области идет капитальный ремонт и реконструкция трех оросительных систем – Ташбунарской, Измаильской и Нагорнянской.

Реализация проектов осуществляется на средства областного бюджета. Всего планируется потратить 94 458 654 грн. Ожидается, что после реконструкции трех оросительных систем площади полива могут увеличиться до 6400 га.

Предполагается, что:

реконструкция магистрального канала Нагорнянской оросительной системы позволит минимизировать потери воды из-за порыва трубопровода и увеличения площадей полива до 3200 га;

капитальный ремонт магистрального трубопровода Ташбунарской оросительной системы будет способствовать минимизации потери воды из-за порывов трубопровода;

реконструкция магистрального канала Измаильской оросительной системы позволит увеличить площади полива до 3200 га.

Окончить работы планируется ориентировочно к началу поливного сезона 2024 года.

В ОВА также отмечают, что в рамках действия Региональной программы развития АПК Одесской области на 2019-2025 годы «Аграрная Одесщина», разработана и изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию 12 государственных мелиоративных объектов.

Все мелиоративные объекты планируется передать из государственной собственности в управление организациям водопользователей (ОВК). В настоящее время в Одесской области создано и зарегистрировано 8 таких объединений. Другие 4 потенциальных ОВК, которые намерены объединиться, проходят начальные этапы создания.

Кроме того, за счет водопользователей и международных донорских организаций планируется модернизация внутрихозяйственных орошаемых систем и возобновление функционирования поврежденных.

Как сообщалось ранее, в Одесской области проводят аграрный эксперимент по выращиванию хлопчатника. Сейчас ученые засеяли только тестовые поля и уже осенью планируют получить урожаи.