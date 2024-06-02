В Одесской области возрождают системы орошения

В Одесской области реализуется программа «Аграрная Одесщина», в рамках которой начато восстановление и модернизация систем орошения, поскольку из-за климатических изменений и без полива местные аграрии не смогут рассчитывать на стабильные урожаи. Причем реконструировать системы орошения наша область начала первой в стране.
Как сообщили в пресс-службе Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА, сейчас на юге области идет капитальный ремонт и реконструкция трех оросительных систем – Ташбунарской, Измаильской и Нагорнянской.
Реализация проектов осуществляется на средства областного бюджета. Всего планируется потратить 94 458 654 грн. Ожидается, что после реконструкции трех оросительных систем площади полива могут увеличиться до 6400 га.
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Предполагается, что:
- реконструкция магистрального канала Нагорнянской оросительной системы позволит минимизировать потери воды из-за порыва трубопровода и увеличения площадей полива до 3200 га;
- капитальный ремонт магистрального трубопровода Ташбунарской оросительной системы будет способствовать минимизации потери воды из-за порывов трубопровода;
- реконструкция магистрального канала Измаильской оросительной системы позволит увеличить площади полива до 3200 га.
Окончить работы планируется ориентировочно к началу поливного сезона 2024 года.
В ОВА также отмечают, что в рамках действия Региональной программы развития АПК Одесской области на 2019-2025 годы «Аграрная Одесщина», разработана и изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию 12 государственных мелиоративных объектов.
Все мелиоративные объекты планируется передать из государственной собственности в управление организациям водопользователей (ОВК). В настоящее время в Одесской области создано и зарегистрировано 8 таких объединений. Другие 4 потенциальных ОВК, которые намерены объединиться, проходят начальные этапы создания.
Кроме того, за счет водопользователей и международных донорских организаций планируется модернизация внутрихозяйственных орошаемых систем и возобновление функционирования поврежденных.
Как сообщалось ранее, в Одесской области проводят аграрный эксперимент по выращиванию хлопчатника. Сейчас ученые засеяли только тестовые поля и уже осенью планируют получить урожаи.