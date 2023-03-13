Украинские аграрии могут отказаться от посева зерновых

Весенняя посевная 2023 грозит отказом земледельцев от посева зерновых в пользу масличных, а также других сельхозкультур, которые можно будет реализовать в Украине.

Главной проблемой многих земледельцев остается отсутствие оборотных средств, ведь они не могут продать урожай по нормальной цене. Поэтому некоторым фермерам из-за нехватки минеральных удобрений, семян и горючего будет непросто провести весеннюю посевную кампанию.

Поэтому стратегия аграрного сектора экономики — даже не прибыль, а выживание!

Какие проблемы ожидают украинских аграриев весной

По оценкам экспертов Всеукраинского аграрного совета (ВАР), отечественных фермеров весной ожидают одинаковые проблемы:

дорогие удобрения и нехватка средств для их покупки (к отсутствию оборотных средств привел непроданный урожай, в отдельных хозяйствах зерно на складах лежит еще с 2021 года);

низкие цены на агропродукцию и проблемы с логистикой;

массовая блокировка налоговых накладных.

Вместе с этим налоговая втрое «перевыполнила» план проверки лицензий на хранение фермерами горючего для собственных нужд и массово лишает сельхозпредприятия разрешений на такое хранение. Кроме того, таможня массово завышает стоимость импортных удобрений на 100 долларов за тонну и более и задерживает их поставки под посевную.

Какие основные проблемы у аграриев Одесщины

Руководитель фермерского хозяйства «Горизонт» Любашевской территориальной громады Виктор Мазуренко нелестно констатирует, что низкие цены на агропродукцию едва покрывают затраты на выращенное зерно, а порой ниже себестоимости. Так, к открытию «зернового коридора» цены на пшеницу снизились на 30-50 процентов по сравнению с довоенным временем. А вот мировые цены выросли почти вдвое. Значительно поднялась стоимость минеральных удобрений, химических средств защиты растений, солярки, запчастей к технике. По его словам, он будет вынужден значительную часть пахотных площадей перевести в пар. Это будет выгоднее, чем сеять убыточные культуры.

Виктор Мазуренко считает, что украинских земледельцев хотят «поставить на колени»

Уместно сказать, что в прошлом году в Украине введен новый налог на землю, и первые платежи нужно производить уже в этом году. Минимальное налоговое обязательство за земельные участки сельскохозяйственного назначения составляет 1,2-1,3 тысяч гривен за гектар. В 2024 году его размер увеличится еще до 1,4-1,5 тысячи гривен.

— Ко всем платежам дополнительно добавляется еще 2-3 миллиона гривен. Учитывая еще и трудности с реализацией выращенной продукции и посевом, придется совсем непросто хозяйничать, — констатировал депутат Подольского райсовета земледелец Сергей Паровик. — Но, несмотря на это, наши аграрии-волонтеры продолжают помогать армии. А вот некоторые из руководителей хозяйств, пожертвовав копейки, за тысячи долларов перекупают пайщиков.

Также Сергей Паровик отметил, что большой проблемой для земледельцев Одесщины остается необоснованно высокая нормативно-денежная оценка земли сельскохозяйственного назначения. Оценка земли произведена по устаревшей методике. Средняя цена гектара пашни, в том числе в засушливых районах области, составляет 31 тысячу гривен, а в других областях, где осадки лучше, — 26-28 тысяч…

Несмотря на войну, оккупированные территории, разрушенные предприятия, агросектор остается лидером в украинской экономике. За год было экспортировано продовольствие более чем на 23 миллиарда долларов, что составляет 53 процента от всего экспорта из Украины.

Что касается поддержки аграриев, то благодаря привлечению донорских средств 131 миллиард гривен направят на доступныекредиты под 5–7–9%; 1 миллиард гривен — на предоставление грантов агропредприятиям (сады, теплицы); 360 миллионов – для фонда гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

По оценкам Украинской зерновой ассоциации, в этом году посевные площади сократятся примерно на 40 процентов, что приведет к уменьшению почти вдвое производства зерна.

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