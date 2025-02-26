Об этом сообщил министр аграрной политики Виталий Коваль.

C начала года 811 аграрных хозяйств получили 3,7 млрд грн по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9».

Среди них 60 аграрных сообществ из Одесской области, которые получили 296,2 млн грн.

С начала 2025 года участниками программы «Доступные кредиты 5-7-9» стали еще 30 украинских банков.

«Это означает, что у аграриев теперь больше возможностей выбрать тот банк, услуги которого им выгодны. А для банков стало легче идентифицировать сельхозпроизводителей. Ведь ДАР (Державний аграрний реєстр — ред.) интегрируется с 7 реестрами, в том числе Единым государственным реестром и Государственным реестром прав на недвижимое имущество», — отметил Виталий Коваль.

В общей сложности, с начала года 1411 агропредприятие привлекло более 8 млрд грн различных банковских кредитов для развития.

Напомним, на юге Одесской области успешно завершился аграрный эксперимент по выращиванию хлопка на нужды военной промышленности.