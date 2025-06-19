Не обижать людей, а дать им работу

Фермер М. Кондратюк

По такому принципу уже двадцать лет ведет хозяйственную деятельность Михаил Кондратюк. Занялся фермерством он после распада местного колхоза — тогда начал с двенадцати гектаров.

До этого господин Михаил, выучившись на железнодорожника, успел поработать комбайнером и по специальности на станции Мардаровка. Когда же односельчане узнали, что он собирается самостоятельно фермерствовать, предложили ему свои паи.

Теперь фермер имеет в обработке три тысячи гектаров паевых наделов и взятых в долгосрочную аренду сельхозугодий бывших Ананьевского, Подольского, Окнянского и Захаровского районов.

В этом году зерновые подают неплохие надежды на урожай, а это залог стабильности для громад Подольщины и Раздельнянщины, где хозяйничает фермерское хозяйство Михаила Кондратюка «МВК». По словам руководителя Захаровского поселкового совета Алексея Осийчука, это хозяйство является бюджетообразующим для многих старостатов и старостинских округов соседних громад. Фермер работает по новейшим технологиям, с людьми за паи рассчитывается щедро. Также земледелец неоднократно выделял средства на приобретение оборудования для учреждений образования и культуры, строительство часовни и т.д.

Земледелец постоянно поддерживает защитников Отечества. Кроме денежных пожертвований на нужды боевых подразделений, передал на фронт устройство ночного видения, квадрокоптер, КамАЗ с прицепом, а из своего пруда передает хозяйкам свежую рыбу для приготовления консервов.

С отарой пришлось попрощаться

Ранее фермер Кондратюк много лет имел и большое стадо овец. Основную продукцию — брынзу — он реализовывал в родном селе, в соседних громадах и в городе Подольске и т. п. Но спрос был небольшой, еще и овечья шерсть стала никому не нужна.

— С овцеводством пришлось попрощаться из-за нерентабельности, а еще из-за отсутствия желающих пасти отару и ухаживать за животными. Мы оставили лишь небольшую свиноферму и откармливаем бычков. Животных содержим на мясо для питания работников, задействованных на полевых работах, гармане, ремонте техники, — рассказал Михаил Кондратюк.

Фермер имеет земельные наделы возле села Перешоры, где сотню лет назад трудился меценат, благотворитель и успешный хозяйственник Евгений Чикаленко, автор популярной среди крестьянства книги «Разговоры о сельском хозяйстве».

— Раньше в поле работало намного больше механизаторов, сеятелей, комбайнеров. Теперь обходимся меньшим количеством специалистов, ведь техника у нас современная, мощная и производительная. Но, к сожалению, из-за войны наблюдается нехватка кадров. Удалось забронировать только семерых военнообязанных, большинство трудового коллектива — пенсионеры. Работников привозим на работу из многих сел, и не только на сезонные работы. Ведь стараюсь обеспечить заработком своих земляков, даю им что-то чинить или ремонтировать.

На селе трудно прожить, поэтому главное — не обижать людей, а по возможности обеспечивать работоспособных работой, — делится мыслями Михаил Кондратюк.

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