Как подключить карту другого банка в «Приват24»: подробная инструкция

Как сообщается на сайте банка, теперь операции в «Приват24» можно проводить с карт не только ПриватБанка, но и других банков.

«Данная функция упрощает оплату коммунальных и других платежей владельцам карт других банков т.к. не все банки имеют удобный и понятный интерфейс для проведения платежей, а также у ПриватБанка заключены договора практически со всеми предприятиями и поставщиками коммунальных и других услуг»,

– отмечают в банке.

Вас также может заинтересовать: Нужно ли перевыпускать карты клиентам ПриватБанка: сделано важное заявление

Введя «чужую» карту в приложение «Приват24» клиенты смогут осуществлять с нее переводы на свои карты в ПриватБанке, оплачивать счета и пополнять мобильные телефоны.

Кроме того, эта функция позволяет проводить платежи на карты Visa/Mastercard любого мирового банка, совершать международные транзакции и погашать задолженность по кредитам.

Как добавить карту другого банка через мобильное приложение «Приват24»

Войдите в мобильное приложение «Приват24». Нажмите «Кошелек» (кнопка под курсом валют). Над списком карт нажмите «Добавить». Выберите «Карта другого банка». Введите данные карты: название, номер карты, срок действия и CVV-код. Нажмите кнопку «Добавить». Подтвердите операцию (ваш банк отправит вам запрос на подтверждение). После подтверждения карта будет добавлена в список ваших счетов.

Как добавить карту другого банка через веб версию «Приват24»

Войдите в «Приват24». Перейдите на вкладку «Мои счета», под списком ваших карт нажмите «Добавить карту». Выберите «Добавить карту другого банка». Введите данные карты: название, номер карты, срок действия и CVV-код. Нажмите кнопку «Добавить». Подтвердите операцию (ваш банк отправит вам запрос на подтверждение). После подтверждения карта будет добавлена в список ваших счетов.

Есть ли комиссия по платежам?

Комиссия за перевод на карту другого украинского банка – 1% (минимум 5 грн), за перевод по реквизитам или оплату коммунальных услуг – 2,75%, а за пополнение мобильного – 1%.

Тем не менее, такие операции, как перевод денег на свою карту ПриватБанка, покупка железнодорожных билетов или оплата заказа в ресторане, возможны только с использованием «родной» карты.

Ранее мы рассказывали, какая опасность подстерегает украинцев с картами ПриватБанка.