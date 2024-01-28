Как подключить карту другого банка в «Приват24»: подробная инструкция

ПриватБанк предоставил клиентам других банков возможность добавлять их карты в приложение «Приват24» и обнародовал соответствующую инструкцию.
Как сообщается на сайте банка, теперь операции в «Приват24» можно проводить с карт не только ПриватБанка, но и других банков.
«Данная функция упрощает оплату коммунальных и других платежей владельцам карт других банков т.к. не все банки имеют удобный и понятный интерфейс для проведения платежей, а также у ПриватБанка заключены договора практически со всеми предприятиями и поставщиками коммунальных и других услуг»,
– отмечают в банке.
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Введя «чужую» карту в приложение «Приват24» клиенты смогут осуществлять с нее переводы на свои карты в ПриватБанке, оплачивать счета и пополнять мобильные телефоны.
Кроме того, эта функция позволяет проводить платежи на карты Visa/Mastercard любого мирового банка, совершать международные транзакции и погашать задолженность по кредитам.
Как добавить карту другого банка через мобильное приложение «Приват24»
- Войдите в мобильное приложение «Приват24».
- Нажмите «Кошелек» (кнопка под курсом валют).
- Над списком карт нажмите «Добавить».
- Выберите «Карта другого банка».
- Введите данные карты: название, номер карты, срок действия и CVV-код.
- Нажмите кнопку «Добавить».
- Подтвердите операцию (ваш банк отправит вам запрос на подтверждение).
- После подтверждения карта будет добавлена в список ваших счетов.
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Как добавить карту другого банка через веб версию «Приват24»
- Войдите в «Приват24».
- Перейдите на вкладку «Мои счета», под списком ваших карт нажмите «Добавить карту».
- Выберите «Добавить карту другого банка».
- Введите данные карты: название, номер карты, срок действия и CVV-код.
- Нажмите кнопку «Добавить».
- Подтвердите операцию (ваш банк отправит вам запрос на подтверждение).
- После подтверждения карта будет добавлена в список ваших счетов.
Есть ли комиссия по платежам?
Комиссия за перевод на карту другого украинского банка – 1% (минимум 5 грн), за перевод по реквизитам или оплату коммунальных услуг – 2,75%, а за пополнение мобильного – 1%.
Тем не менее, такие операции, как перевод денег на свою карту ПриватБанка, покупка железнодорожных билетов или оплата заказа в ресторане, возможны только с использованием «родной» карты.
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