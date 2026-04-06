Ключевые моменты:

Средства пойдут на восстановление мостов, создание резервных маршрутов и улучшение логистики на международных направлениях.

Особое внимание уделяется мосту в Маяках и строительству нового моста на пункте пропуска «Ямполь – Косеуц».

Проект укрепит автомобильные и грузовые сообщения с Молдовой и портами Дунайского региона.

Развитие транспортной инфраструктуры Одесской области

Как сообщает Министерство развития громад и территорий Украины, правительство Украины системно работает над усилением альтернативных транспортных маршрутов как внутри Одесской области, так и на международных направлениях в Молдову и Румынию. Речь идет о стабильных грузовых перевозках, мобильности людей и обеспечении непрерывной работы экономики.

Особое внимание уделяется мосту в Маяках, который получил повреждения в конце прошлого года. Восстановление и создание резервных решений на этом участке позволит сформировать дополнительные логистические маршруты и снизить уязвимость критической инфраструктуры.

«В условиях, когда враг целенаправленно атакует мосты, железные дороги и порты, наша задача — обеспечить устойчивость транспортной системы. Резервные маршруты — это необходимость», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Помимо этого, проект предусматривает строительство нового моста на пункте пропуска «Ямполь – Косеуц» в Винницкой области. Это решение усилит автомобильное сообщение, создаст резервные пути и укрепит транспортные связи с Молдовой и портами Дунайского региона.

Также региональная служба восстановления продолжает оперативно ликвидировать аварийную ямочность на основных логистических дорогах Одесской области. Сейчас дорожные работы идут на таких автодорогах:

М–05 Киев – Одесса ;

; М–13 Кропивницкий – Платоново (на г. Кишинев);

М–14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск;

М–16 Одесса – Кучурган (на г. Кишинев);

Н–33 Одесса – Белгород–Днестровский – Монаши – /М-15/

