Ключевые моменты:

В Украине с начала 2026 года было отремонтировано почти 9 млн кв. м дорожного покрытия.

К 1 июня правительство планирует превысить отметку в 10 млн. кв. м обновленных дорог.

Одним из приоритетных направлений является трасса М-05 Киев – Одесса.

Ежедневно на дорогах работает более 200 ремонтных бригад и около 2 тысяч работников.

К лету – более 10 миллионов

В Украине с начала 2026 года уже восстановили около 9 миллионов квадратных метров дорожного покрытия.

По информации вице-премьер-министра по восстановлению и министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, среди ключевых объектов, где продолжаются работы, — трасса М-05 Киев — Одесса. И уже к началу лета правительство планирует преодолеть рубеж 10 миллионов квадратных метров отремонтированных дорог.

Кулеба подчеркнул, что дорожные работы активно ведутся по всей стране. Ежедневно на автодорогах задействовано более 200 ремонтных бригад и около двух тысяч работников.

Одним из главных направлений остается международная трасса М-05 Киев – Одесса. Кроме того, покрытие обновляют на маршрутах Киев – Харьков – Довжанский, Киев – Чоп, Киев – Ковель – Ягодин и других важных логистических путях.

В Министерстве развития громад и территорий подчеркивают, что приоритет предоставляют стратегическим магистралям, международным трассам и дорогам в прифронтовых областях. Для оперативного устранения значительных повреждений в большинстве регионов применяют метод ремонта «картами», позволяющий быстро обновлять большие участки покрытия.

Кстати, самые высокие темпы ремонта сейчас фиксируют в Киевской области и Хмельницкой области, а по общим объемам выполненных работ лидируют Киевская область и Кировоградская область.

Алексей Кулеба добавил, что к 1 июня в Украине планируется превысить отметку в 10 миллионов квадратных метров обновленного дорожного покрытия, а ремонт на основных трассах, в том числе и в направлении Одессы, будет продолжаться.

