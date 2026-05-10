Ключевые моменты:

  • В Украине с начала 2026 года было отремонтировано почти 9 млн кв. м дорожного покрытия.
  • К 1 июня правительство планирует превысить отметку в 10 млн. кв. м обновленных дорог.
  • Одним из приоритетных направлений является трасса М-05 Киев – Одесса.
  • Ежедневно на дорогах работает более 200 ремонтных бригад и около 2 тысяч работников.

К лету – более 10 миллионов

В Украине с начала 2026 года уже восстановили около 9 миллионов квадратных метров дорожного покрытия.

По информации вице-премьер-министра по восстановлению и министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, среди ключевых объектов, где продолжаются работы, — трасса М-05 Киев — Одесса. И уже к началу лета правительство планирует преодолеть рубеж 10 миллионов квадратных метров отремонтированных дорог.

скрін

Кулеба подчеркнул, что дорожные работы активно ведутся по всей стране. Ежедневно на автодорогах задействовано более 200 ремонтных бригад и около двух тысяч работников.

Одним из главных направлений остается международная трасса М-05 Киев – Одесса. Кроме того, покрытие обновляют на маршрутах Киев – Харьков – Довжанский, Киев – Чоп, Киев – Ковель – Ягодин и других важных логистических путях.

В Министерстве развития громад и территорий подчеркивают, что приоритет предоставляют стратегическим магистралям, международным трассам и дорогам в прифронтовых областях. Для оперативного устранения значительных повреждений в большинстве регионов применяют метод ремонта «картами», позволяющий быстро обновлять большие участки покрытия.

Кстати, самые высокие темпы ремонта сейчас фиксируют в Киевской области и Хмельницкой области, а по общим объемам выполненных работ лидируют Киевская область и Кировоградская область.

Алексей Кулеба добавил, что к 1 июня в Украине планируется превысить отметку в 10 миллионов квадратных метров обновленного дорожного покрытия, а ремонт на основных трассах, в том числе и в направлении Одессы, будет продолжаться.

Читайте также: Архитектура, шницель и немного Одессы: вкусная история из Львова

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме