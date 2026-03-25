Ключевые моменты:

Стратегический проект: Объездная дорога вокруг Паланки (около 10 км) устранит молдавский участок, обеспечив полностью украинский маршрут М-15 на юге Одесской области.

Стоимость — 10–20 млрд грн, реализацию тормозит нехватку средств, приоритет — ремонт дорог.

Проект готов быстро стартовать при наличии инвесторов или после обновления документации.

Нехватка финансирования

В регионе планируют построить объездную дорогу вокруг Паланки, чтобы маршрут не проходил по территории Молдовы. Этот проект имеет стратегическое значение для транспортных путей на юге Украины, позволяя создать полностью украинскую трассу. Подготовительные этапы уже завершены, но старт задерживается из-за больших затрат – приоритет отдают ремонту имеющихся дорог.

Начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры Одесской области Андрей Донченко отметил, что предыдущие проекты предусматривают трассу протяженностью около 10 км, которая не будет пересекаться с границей Молдовы. Примерная стоимость — 10–20 миллиардов гривен, что создает серьезную бюджетную нагрузку. Без дополнительных инвестиций или финансирования реализация невозможна, поэтому служба фокусируется на поддержке существующих путей.

Кроме того, перед запуском нужно доработать техдокументацию и финализировать проект. С денежными средствами на руках работы стартуют оперативно.

«У нас есть предварительные проектные решения для объездной Паланки. Стоимость — 10–20 миллиардов гривен за 10 км, поэтому без внешнего финансирования не обойтись. Готовы стать заказчиками и сразу начать, как только появятся инвесторы», — подчеркнул Андрей Донченко.

Следует отметить, что старт возможен только после привлечения внешних средств. Пока основные усилия идут на ремонт дорог и обеспечение безопасности. Объездная Паланка остается приоритетной стратегической задачей, но сроки зависят от бюджета.

Напомним, с февраля в Одесской области восстановили более 150 тыс. кв. м дорожного покрытия, сосредоточившись на трассе М-05 Киев — Одесса, которая после зимы вошла в число самых плохих в Украине.