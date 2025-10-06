Ключевые моменты:

Сегодня солнечная активность в «зелёной зоне»: Уровень К-индекса составит 3,7 — это считается слабой бурей, но всё же может повлиять на чувствительных людей.

Важно избегать стрессов, больше отдыхать, пить воду и ограничить кофе и алкоголь.

Влияние магнитных бурь на самочувствие 6 октября

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в понедельник, 6 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 3,7. Это соответствует слабому уровню магнитной бури, но для метеочувствительных людей это может быть нелёгкий день.

Возможные симптомы: головная боль, упадок сил, раздражительность, скачки давления, головокружение. Кроме того, у некоторых могут обостриться хронические заболевания — особенно сердечно-сосудистые и нервные.

Рекомендации врачей на этот день: