магнитные бури

Ключевые моменты:

  • Сегодня солнечная активность в «зелёной зоне»: Уровень К-индекса составит 3,7 — это считается слабой бурей, но всё же может повлиять на чувствительных людей.
  • Важно избегать стрессов, больше отдыхать, пить воду и ограничить кофе и алкоголь.

Влияние магнитных бурь на самочувствие 6 октября

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в понедельник, 6 октября, ожидается солнечная активность с К-индексом 3,7. Это соответствует слабому уровню магнитной бури, но для метеочувствительных людей это может быть нелёгкий день.

Возможные симптомы: головная боль, упадок сил, раздражительность, скачки давления, головокружение. Кроме того, у некоторых могут обостриться хронические заболевания — особенно сердечно-сосудистые и нервные.

Выбор редакции: Шаурма с икрой и морепродуктами: киоск на одесском Привозе стал хитом TikTok и магнитом для гурманов

Рекомендации врачей на этот день:

  • Снизьте уровень стресса и не перегружайте себя физически.
  • Отдайте предпочтение лёгкой пище, пейте больше воды.
  • Ограничьте кофе, крепкий чай и алкоголь.
  • Больше гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь йогой или растяжкой.
  • При появлении тревожных симптомов — дайте себе отдых и обратитесь за помощью, если нужно.

 

 

 

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме