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ОО «Деколонизация. Украина» требует демонтажа бюстов Александру Пушкину в городах Болград и Татарбунары Одесской области.

Активисты направили официальное обращение в Министерство культуры, требуя немедленного снятия охранного статуса памятников.

В случае отсутствия решения в течение трёх недель, активисты угрожают демонтировать памятники самостоятельно.

В организации «Деколонизация. Украина» сообщили, что активисты направили обращение в Минкульт с требованием немедленно снять статус памятников с бюстов Пушкину в Болграде и Татарбунарах.

Активисты отметили: если в течение трех недель не будет решения, они самостоятельно снесут памятники.

“В случае, если в ближайшие 3 недели приказа не будет — мы едем с кувалдами и тросами. Надеемся на понимание Минкульта. Это уже слишком затянулось” — говорится в сообщении.

Относительно бюста Пушкину в городе Болград, что стоит в городском парке, то решение о его сносе было принято горсоветом еще осенью 2024 года. Однако работы по демонтажу не могут начаться без согласования Департамента культуры, который до сих пор не получено, сообщает издание Махала.

Ранее активисты ОО «Деколонизация. Украина» опубликовали карту памятников и табличек Пушкину, которые до сих пор не демонтированы. Наибольшее количество — в Одессе.

А еще мэр Одессы Геннадий Труханов оказался в центре скандала из-за словесной перепалки с военнослужащим 122-й бригады Мирославом Отковичем. Причиной конфликта стал памятник Пушкину.

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