Ключевые моменты

Анжелика Терлюга завоевала серебро в женском кумите (до 55 кг);

Это второй старт одесской спортсменки после рождения ребенка;

В финале Анжелика Терлюга уступила немке Миа Битш со счетом 1:3;

Ранее Терлюга завоевала первую в карьере бронзу на чемпионате мира.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе одесской мэрии.

Выступая в соревнованиях по карате (категория 55 кг), в женском кумите Анжелика Терлюга противостояла китаянке Ючун Вэй и добыла в борьбе серебряную медаль, в очередной раз доказав, что она является одной из сильнейших каратисток мира.

Для спортсменки это был второй старт после рождения ребенка, в полуфинале весовой категории до 55 кг.

Первоначально был зафиксирован счет 1:9 в пользу китаянки. После окончания полуфинала на результат поединка с участием украинской каратистки был подан протест. В итоге – конечный счет стал 4:3 в пользу Терлюги.

Анжелика Терлюга вышла в финал весовой категории до 55 кг, где ее соперницей стала немка Миа Битш. Но в финале одесситка проиграла 3-1 и получила серебряную награду.

Тренирует Анжелику Терлюгу ее муж, заслуженный тренер Украины Владимир Зарецкий.

