Одесская каратистка Анжелика Терлюга поделилась радостным событием

Олимпийская чемпионка из Одессы Анжелика Терлюга впервые стала мамой. Спортсменка поделилась своими эмоциями, отметив, что рождение дочери стало самым большим счастьем в ее жизни.
Радостное событие произошло 21 декабря. Об этом Анжелика объявила на своей странице в Instagram, где опубликовала трогательное фото ножки новорожденной дочери.
Девочку назвали Николь.
«Самое большое счастье — это держать в руках целый мир. 21.12.2024. Зарецкая Николь Владимировна», — подписала спортсменка пост.
Известно, что Анжелика Терлюга вышла замуж за своего тренера Владимира Зарецкого в сентябре 2021 года.
Анжелику Терлюгу дважды признавали лучшей спортсменкой Украины: в мае 2018 года и в январе 2020 года. В 2018 году она возглавила рейтинг Международной федерации каратэ в своей весовой категории.
На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль.
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