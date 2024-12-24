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Одесская каратистка Анжелика Терлюга поделилась радостным событием

Одесская каратистка Анжелика Терлюга поделилась радостным событием

Олимпийская чемпионка из Одессы Анжелика Терлюга впервые стала мамой. Спортсменка поделилась своими эмоциями, отметив, что рождение дочери стало самым большим счастьем в ее жизни.

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Радостное событие произошло 21 декабря. Об этом Анжелика объявила на своей странице в Instagram, где опубликовала трогательное фото ножки новорожденной дочери.

Девочку назвали Николь.

«Самое большое счастье — это держать в руках целый мир. 21.12.2024. Зарецкая Николь Владимировна», — подписала спортсменка пост.

Анжелика Терлюга стала мамой

Известно, что Анжелика Терлюга вышла замуж за своего тренера Владимира Зарецкого в сентябре 2021 года.

Анжелику Терлюгу дважды признавали лучшей спортсменкой Украины: в мае 2018 года и в январе 2020 года. В 2018 году она возглавила рейтинг Международной федерации каратэ в своей весовой категории.

На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль.

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