Одесская каратистка Анжелика Терлюга поделилась радостным событием

Радостное событие произошло 21 декабря. Об этом Анжелика объявила на своей странице в Instagram, где опубликовала трогательное фото ножки новорожденной дочери.

Девочку назвали Николь.

«Самое большое счастье — это держать в руках целый мир. 21.12.2024. Зарецкая Николь Владимировна», — подписала спортсменка пост.

Известно, что Анжелика Терлюга вышла замуж за своего тренера Владимира Зарецкого в сентябре 2021 года.

Анжелику Терлюгу дважды признавали лучшей спортсменкой Украины: в мае 2018 года и в январе 2020 года. В 2018 году она возглавила рейтинг Международной федерации каратэ в своей весовой категории.

На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль.

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