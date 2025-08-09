Ключевые моменты

В субботу, 9 августа, ожидаются сильные магнитные бури, способные повлиять на самочувствие.

В субботу, 9 августа, ожидается всплеск солнечной активности с К-индексом 5, что соответствует сильной геомагнитной буре (красный уровень). Об этом предупреждают специалисты NOAA и Центра прогнозирования космической погоды NASA.

Причина — выброс заряженных частиц во время вспышек на Солнце. Через несколько дней они достигают Земли и вызывают колебания магнитосферы — это и есть магнитная буря.

Что такое магнитная буря и почему она влияет на нас

Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце — звезда выбрасывает в пространство облака заряженных частиц, которые через несколько дней достигают Земли. Когда эти частицы сталкиваются с магнитосферой планеты, она начинает колебаться — именно это и называют геомагнитной бурей.

Больше всего такое влияние испытывают люди с хроническими заболеваниями, повышенной чувствительностью к изменениям погоды или психоэмоциональной нестабильностью.

Симптомы могут быть разные — от головной боли до перепадов давления, тревожности, раздражительности и сердечных симптомов.

Что советуют врачи в такие дни

Ни одна буря не страшна, если быть к ней подготовленным. Вот как уменьшить риски: