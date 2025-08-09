Ключевые моменты
- В субботу, 9 августа, ожидаются сильные магнитные бури, способные повлиять на самочувствие.
В субботу, 9 августа, ожидается всплеск солнечной активности с К-индексом 5, что соответствует сильной геомагнитной буре (красный уровень). Об этом предупреждают специалисты NOAA и Центра прогнозирования космической погоды NASA.
Причина — выброс заряженных частиц во время вспышек на Солнце. Через несколько дней они достигают Земли и вызывают колебания магнитосферы — это и есть магнитная буря.
Что такое магнитная буря и почему она влияет на нас
Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце — звезда выбрасывает в пространство облака заряженных частиц, которые через несколько дней достигают Земли. Когда эти частицы сталкиваются с магнитосферой планеты, она начинает колебаться — именно это и называют геомагнитной бурей.
Больше всего такое влияние испытывают люди с хроническими заболеваниями, повышенной чувствительностью к изменениям погоды или психоэмоциональной нестабильностью.
Симптомы могут быть разные — от головной боли до перепадов давления, тревожности, раздражительности и сердечных симптомов.
Что советуют врачи в такие дни
Ни одна буря не страшна, если быть к ней подготовленным. Вот как уменьшить риски:
- Пейте больше чистой воды. Обезвоживание усиливает головную боль.
- Придерживайтесь режима дня. Вовремя ложитесь спать и не пропускайте приемы пищи.
- Правильно питайтесь правильно. Добавьте больше овощей, фруктов, пищу, богатую минералами и витаминами.
- Ограничьте кофе, алкоголь и никотин — они усиливают нагрузку на сердце.
- Избегайте стрессов и конфликтов. В такие дни стоит держаться подальше от новостей, скандалов и «перегорания».
- Не планируйте важных дел. Лучше перенести встречи, поездки или решения на более стабильные дни.
- Гуляйте на воздухе, особенно утром. Солнце и свежий воздух помогут снизить негативное влияние.
- Следите за самочувствием. Держите под руками необходимые лекарства и обращайтесь к врачу, если состояние здоровья ухудшается.