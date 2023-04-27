Черноморка: во что превратили курортный поселок во время военного положения

Черноморка еще недавно была курортным поселком, а сегодня превратилась в обычное предместье Одессы. Но местные жители любят свой поселок, и не теряют надежды вернуть ему былую славу. Как живет курортный поселок на военном положении, нашим читателям рассказали в Центре инициатив Черноморки.

Дружина Черноморки: патруль и группы поддержки

У активистки центра Ольги здесь живут родственники. Девушка приезжала им помогать — и в Черноморку влюбилась.

— В конце 2020 года мой дядя с соседями, друзьями и в содружестве с полицией организовали Дружину Черноморки — за порядком в поселке следить, — рассказывает Ольга. — Я предложила все это осветить в Фейсбуке. Мы создали группу в Вайбере, чтобы люди могли писать, где какие правонарушения происходят. Потом начали обращать внимание и на другие проблемы: где-то мусор, где-то заброшенный пустырь. И люди, которые не могли участвовать в патрулировании поселка, решили принять участие в его благоустройстве.

Появились местные активисты. Например, Алла Геннадиевна Маркевич. Она не только во всех начинаниях центра участвует, но и приятельниц-пенсионерок привлекает. Ведь здесь все всех знают. Поэтому когда волонтеры объявляют субботник, Алла Геннадиевна собирает половину Черноморки — всех, кто без дела сидит.

К инициативам центра подключился комитет микрорайона «Люстдорф», местные предприниматели. Поддерживают финансово, материально, рабочей силой и техникой. А проблемы, которые необходимо было решить, разрастались как снежный ком. Поэтому центр сформировал список вопросов и стал стучаться во все двери.

Жители черноморки пошли на фронт

А потом началась война. Функции Дружины Черноморки практически полностью взяла на себя военная полиция. Многие встали на защиту нашей страны. Так, с первых дней российской агрессии ушел на фронт Арсений Малярчук. Бывший патрульный Дружины Черноморки стал пулеметчиком 28-й бригады. В феврале этого года в боях за Украину Арсений погиб. Похоронен на местном кладбище. Проститься с героем пришла чуть ли не вся Черноморка.

Помогали нашим защитникам, как могли, местные жительницы. Пекли для них пирожки, готовили борщ, вытаскивали из домашних кладовок закрутки. А еще — шили балаклавы, снабжали амуницией, теплыми вещами, спальными мешками и даже — самодельными буржуйками.

Субботники по объявлению и без

О курортном сезоне во время войны можно было, конечно, забыть. И, безусловно, по благосостоянию черноморчан, которые в большинстве своем летом сдавали домики пляжникам, это был тяжелый удар. Но все же люди продолжали заниматься благоустройством своего поселка.

— Когда был шторм — столько намыло на пляж мусора из моря! Я спустилась на пляж — сморю, девчонка с собакой гуляет и этот мусор собирает, — вспоминает Ольга. — Взяла пакет, стала ей помогать. Присоединились другие люди. И акцию специальную объявлять не надо было.

Следят местные жители и за недавно появившимися в поселке детскими и спортивными площадками. Установили площадки власти и бизнесмены, а черноморчане их убирают, косят здесь траву, высаживают цветы, содержат в порядке тренажеры и качели. И теперь прежде заброшенные пустыри — просто не узнать.

Пешеходные переходы и аварийные деревья

Одной из проблем Черноморки были совершенно «обесцветившиеся» от времени пешеходные переходы. Притом что поток машин, едущих по центральным улицам на Совиньон, очень большой.

— Аварийных случаев там было много, — отмечает Ольга. — Слава Богу, никого не сбили. Но все же хотелось обезопасить наших жителей. Мы обратились в депутатский фонд — и нам помогли. Переходы осветили, а разметку обновили.

К тому же на проспекте Свободы экспертиза выявила около 60 аварийных деревьев. Спилить такие деревья стоит недешево. Помочь согласился местный житель Александр: прислал технику, людей. Кроме того — предоставил 15 новых саженцев. Сейчас аварийные деревья постепенно спиливают и убирают. А на их месте черноморчане собираются высадить новые.

Гуманитарная помощь в Черноморке

Активно участвуют в благоустройстве Черноморки и переселенцы. Волонтеры их тоже без внимания не оставляют. Недавно раздали 27 коробок гуманитарной помощи, предоставленной международными благотворительными организациями. Часть гуманитарки отправили детям в интернат под Николаевом. Часть — отдали нуждающимся жителям Черноморки.

Пенсионеры и малоимущие здесь с мая по сентябрь получали бесплатно хлеб, продукты. 30 тысяч батонов предоставила Церковь Адвентистов Седьмого Дня. Продуктовые наборы выделяет магазин «Точка».

Связь с переселенцами волонтеры поддерживают постоянно. На днях, к примеру, детское питание туда завезли.

Планировали в Центре инициатив Черноморки организовать с ювенальной полицией мероприятие для родителей. Но оказалось, что в поселке такую встречу просто негде провести. Дом культуры, где когда-то работали кружки и студии, сгорел еще в 2016 году. Восстанавливать его не посчитали нужным.

В Черноморке нет бомбоубежищ

Болезненная тема в Черноморке — бомбоубежища. Здесь их просто нет. Единственное подходящее помещение для укрытия — бывший подземный туалет на конечной остановке трамвая. Сегодня он стал местом обитания людей без определенного места жительства, и сейчас там полно мусора и экскрементов.

— Чтобы его привести в нормальное состояние, — не скрывает Ольга, — с вентиляцией, электричеством, нормальными санитарными условиями — нужны очень большие деньги. Но нам ответили, что на данный момент это просто нереально.

Так что, если застигнет вас воздушная тревога в центре Черноморки — поселка, расположенного, между прочим, на берегу открытого моря, — спрятаться будет негде.

— Мы бьем во все колокола: чтобы нас увидели, обратили внимание — хочется вернуть жизнь в Черноморку. Ведь предпосылки для развития курорта здесь прекрасные, — убеждена Ольга. — К тому же в Черноморке окунаешься в прошлое, историю, одесскую специфику. Но, кроме этого, надо, чтобы было здесь красиво, безопасно, комфортно. Тогда Черноморка вновь сможет стать одним из лучших курортов Одессы. А курортный сезон — обязательно будет, после Победы!

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