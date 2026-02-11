Ключевые моменты:
- В Одессе 12 февраля ожидается переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь.
- Температура в городе ночью 0+2°С, днем +5+7°С, ветер южный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с.
- По области местами дождь во второй половине дня, ночью и утром туман и гололедица.
- На трассах видимость местами снизится до 200-500 м, возможна дымка.
Прогноз погоды в Одессе на 12 февраля
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков, только вечером небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
Ветер южный, днем юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем 5-7°С тепла.
Также напомним, что завтра в связи с проведением ремонтных работ на энергообъектах энергетики планируют временно обесточить Одессу и часть Одесского района.
Прогноз погоды в Одесской области на 12 февраля
По Одесской области в четверг синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков, только во второй половине дня местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
Ночью и утром местами туман, гололедица.
Ветер южный, днем юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 4-9°С тепла.
На автодорогах области дымка, видимость 1-2 км, ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.
