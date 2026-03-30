Ключевые моменты:

Подрядчик завысил смету ремонта котельной, незаконно получив из бюджета почти 2,5 млн грн.

Инженер технадзора не проверил качество и объем выполненных работ, согласовав акты приёмки.

Оба фигуранта дела получили официальные подозрения, им грозит лишение свободы и конфискация имущества.

Бюджетная афера в Одесском зоопарке: детали расследования

В январе 2026 года Приморский районный суд Одессы наложил арест на нежилые здания и постройки зоопарка из-за подозрения в присвоении бюджетных средств во время ремонта котельной. Полиция и прокуратура Одесской области сообщили сообщили детали расследования.

По данным следствия, в 2025 году коммунальное учреждение «Одесский зоологический парк общегосударственного значения» заключило договор с частной компанией на капитальный ремонт системы отопления котельной, стоимость которого составила более 4,7 миллиона гривен.

Во время выполнения работ директор фирмы внес в официальные документы заведомо ложные сведения, завысив стоимость единичных показателей и перечень использованных материалов. Это позволило незаконно получить из бюджета почти на 2,5 млн грн больше, чем предусмотрено договором, что подтверждено экспертным заключением.

58-летнему подрядчику объявлено подозрение по статьям 191 и 366 Уголовного кодекса Украины – за злоупотребление служебным положением и внесение заведомо ложных сведений в официальные документы.

Следствие избрало меру пресечения подрядчику в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 2, 5 млн. гривен. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет занимать должности до трёх лет.

Также следователи выяснили, что 53-летний инженер, уполномоченный контролировать качество работ, не провел должную проверку их объема и соответствия стандартам, однако подписал акты приёмки. Это действие квалифицировано следствием как служебная халатность с тяжкими последствиями для государственных интересов.

Инженеру технадзора грозит до 5 лет лишения свободы и аналогичный запрет на работу по должности. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Напомним, зимой 2025-2026 годов зоозащитники Одессы заявили, что теплолюбивая слониха Венди долгое время содержалась в помещении с ненадлежащей температурой, несмотря на то, что на замену системы отопления ранее было выделено почти 5 миллионов гривен.

