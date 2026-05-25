Ключевые моменты:

Пассажиры поездов обязаны оформлять багажную квитанцию на любое домашнее животное и брать в госветклинике свидетельство формы №1.

Автобусные компании требуют для перевозки крупных собак покупку отдельного места и обязательное использование намордника.

Большинство украинских отелей взимают фиксированную посуточную доплату за животных или удерживают возвратный залог за возможный ущерб.

Правила полностью запрещают проезд с домашними питомцами в спальных вагонах категории «СВ» и на стандартных местах скоростных поездов.

Летние путешествия по Украине с домашними животными давно перестали быть экзотикой, но до сих пор требуют от владельцев предельной внимательности. Попытка сесть в поезд или автобус «на авось» без нужной справки или подходящей сумки гарантированно сорвет вам долгожданную поездку. Правила внутреннего туризма в этом сезоне строго разграничивают права маленьких и крупных питомцев.

Железная дорога: купе на четырех лапах

«Укрзализныця» делит всех собак на две категории – до 45 сантиметров в холке и выше нее. Кошки, птицы и мелкие грызуны по умолчанию попадают в разряд «малышей».

Для мелких животных перевозчик требует обязательного наличия специального контейнера или сумки с водонепроницаемым дном. Такую переноску пассажир ставит на места для ручной клади. Крупные собаки могут путешествовать исключительно в купейных вагонах, причем владелец обязан выкупить все четыре места в купе, даже если едет в одиночку. Животное на протяжении всей поездки должно находиться в наморднике и на коротком поводке.

Для посадки в поезд вам понадобятся два документа: ветеринарный паспорт с отметками о прививках и ветеринарное свидетельство формы №1 (его выдают государственные ветклиники за три дня до поездки). Билет на животное оформляют как багажную квитанцию – это легко сделать через приложение перевозчика. Помните, что в вагоны «СВ» и скоростные поезда «Интерсити+» с крупными собаками вас не пустят в принципе.

Автобусные рейсы: правила диктует перевозчик

В отличие от поездов, единого жесткого закона для автобусов в Украине нет. Каждый частный перевозчик устанавливает свои порядки, поэтому детали необходимо выяснять в справочной службе автовокзала еще до покупки билета.

Большинство крупных автобусных компаний разрешают бесплатный провоз кошек и маленьких собак, если они находятся в закрытых клетках на коленях у владельца. Если переноска занимает отдельное пассажирское кресло, вам придется оплатить его полную стоимость (иногда компании делают скидку как на детский билет). С большими собаками в автобус пускают неохотно: пес должен сидеть на полу в проходе на задней площадке, обязательно в наморднике, а его хозяин оплачивает полноценное дополнительное место.

Заселение в отель: отметки pet-friendly недостаточно

Найти жилье для отдыха с животным в Карпатах или в курортных зонах стало проще, но сам статус «можно с питомцами» на сайтах бронирования скрывает много нюансов. Отели всегда вводят внутренние ограничения, чтобы защитить имущество и гарантировать покой других постояльцев.

Перед бронированием обязательно свяжитесь с администрацией напрямую. Многие гостиницы разрешают проживание только с животными весом до 5-7 килограммов, полностью закрывая двери для крупных пород.

Будьте готовы к трем вариантам оплаты:

фиксированная посуточная доплата за животное (в среднем от 200 до 500 гривен в сутки);

единоразовая оплата за финальную уборку номера (клининг после выезда);

общий возвратный депозит (залог наличными при заселении, который вам полностью возвращают, если собака или кошка не повредили мебель и обои).

Оставлять питомца одного в номере большинство отелей запрещает. Если собака начнет лаять в отсутствие хозяев и мешать соседям, администрация получит полное право выселить вас без возврата денег за проживание.

