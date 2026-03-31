Ключевые моменты:

Заседание рабочей группы переросло в эмоциональный конфликт из-за оценки состояния зоопарка

Самая острая тема — гибель животных и отсутствие полной информации от администрации

Релокацию животных часть участников поддерживает, но официально её считают нецелесообразной во время войны

Рабочая группа поддержала создание программы развития зоопарка и координационного совета

Журналистка нашего издания Олена Кудряшова посетила круглый стол, посвященный результатам деятельности рабочей группы, которая должна была оценить деятельность Одесского зоопарка. К дискуссии также присоединились представители зоозащитных организаций, присутствовал и директор зоопарка Игорь Беляков.

В тексте вы найдете позиции всех сторон, как критиков, так и руководства учреждения.

Также в материале использована публичная позиция руководства зоопарка, обнародованная после заседания, в частности относительно причин смерти медведицы.

Редакция продолжит следить за решениями городской власти, в частности за разработкой программы развития зоопарка и возможным привлечением международных экспертов, о чем говорилось во время голосования.

Кто входит в рабочую группу по оценке эффективности деятельности Одесского зоопарка

Зоопарк в Одессе является городской коммунальной установой. Поэтому группа была создана 26 февраля 202 года распоряжением Одесского городского головы Игоря Коваля.

Группу возглавил Федор Стоянов, исполняющий обязанности директора Департамента международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского городского совета.

Всего в группе 18 членов, среди которых сотрудники разных подразделений мэрии, депутаты городского совета, представители зоозащитных организаций, ветеринарные врачи, ученые и экологи.

О чем говорили во время круглого стола

Круглый стол стал итоговым этапом работы группы, которая на протяжении нескольких недель изучала ситуацию в Одесском зоопарке. Основной темой обсуждения оставался состояние самого зоопарка и условия содержания животных — именно этот вопрос и стал самым болезненным во время встречи.

С одной стороны, часть участников настаивала: ситуация критическая, животные гибнут, а руководство учреждения не предоставляет полной информации. С другой — звучала позиция, что главное сейчас не обвинения, а поиск реальных решений, которые позволят сохранить зоопарк и улучшить условия для животных.

Уже с первых минут обсуждения стало понятно: единой позиции нет. Дискуссия быстро перешла во взаимные перебивания, эмоциональные замечания и попытки перекричать друг друга.

Директору зоопарка задали неудобные вопросы

Одной из самых острых тем стала гибель медведя. Представители зоозащитной стороны заявили, что животное умерло, но информацию об этом, по их словам, не донесли до членов рабочей группы вовремя.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков, который присутствовал на заседании, ответил коротко: медведь умер из-за возраста. В то же время точный возраст животного он назвать не смог, отметив, что не готов озвучить эти данные без документов.

Это лишь усилило напряжение. Критики руководства зоопарка заявляли, что при отсутствии полной информации и документов оценивать эффективность работы учреждения невозможно. В ответ звучали замечания, что часть запросов поступает вне рамок работы группы и требует времени на обработку.

Главный вопрос — как спасать зоопарк

Несмотря на конфликт, часть участников пыталась перевести разговор в практическую плоскость. Речь шла о том, что городу необходима четкая программа развития зоопарка — без нее невозможно говорить ни о финансировании, ни о реальных изменениях.

Среди предложений — привлечение грантов, меценатов, а также расширение территории и постепенное улучшение условий содержания животных. Фактически именно на этом и сошлись участники: без системного плана дальнейшие дискуссии не дадут результата.

Релокация животных: споры без компромисса

Отдельный блок дискуссии касался возможного вывоза части животных из зоопарка. Во время заседания неоднократно подчеркивалось: в базовом отчете рабочей группы указано, что релокация в условиях войны сейчас считается нецелесообразной.

Это объясняли сложностью процесса — перевозка животных требует специального транспорта, оборудования, значительных средств и может представлять дополнительный риск для самих животных. Однако зоозащитники настаивали на противоположном. Они говорили о гибели краснокнижных животных, военных рисках и готовности международных организаций подключиться к эвакуации отдельных зверей и помочь бесплатно. В результате даже вопрос, который пытались вынести за скобки, остался в финальном обсуждении.

За что голосовали

Во время заседания рабочая группа рассмотрела и поставила на голосование три ключевые предложения:

Первое — разработать действенный механизм создания программы развития зоопарка с привлечением депутатского корпуса. Его поддержало большинство членов группы.

Второе — создать постоянно действующий координационный совет с участием представителей общественных, зоозащитных, профессиональных и ветеранских организаций.

Третье — подготовить конкретные предложения по возможной релокации отдельных животных с привлечением международных экспертов, которые должны приехать на место и дать профессиональную оценку.

Несмотря на споры, все три предложения были поддержаны во время голосования. Отчет приняли, но вопросы остались. После этого рабочая группа проголосовала за итоговый отчет с учетом всех поддержанных предложений. Документ одобрили большинством голосов и должны передать в Одесский городской совет.

Формально заседание завершилось решением. Но сама дискуссия показала: единого видения будущего зоопарка до сих пор нет.

Одна сторона говорит о необходимости сохранить учреждение и искать ресурсы для его развития. Другая — о гибели животных, отсутствии прозрачности и необходимости срочных изменений. Поэтому принятый отчет, скорее всего, не поставит точку в этой истории, а лишь откроет новый этап противостояния.

Позиция руководства после заседания

Уже на следующий день после круглого стола директор зоопарка Игорь Беляков опубликовал пост на своей странице в Facebook, где прокомментировал ситуацию со смертью медведицы.

По его словам, животное передали в Одесский зоопарк в 2019 году из цирка. На тот момент ей было 21 год, и она уже была пожилого возраста. Как отметил Беляков, медведица умерла именно от старости.

