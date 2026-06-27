Ключевые моменты:

Жители Одессы и других регионов могут получать меньше пенсий, чем ожидают.

Причина — действующая формула расчета пенсий, которая, по оценкам, уменьшает выплаты почти на 20%.

Первый фактор: каждый год страховой стаж дает только 1% к коэффициенту замещения зарплаты.

Такой подход не отвечает международным стандартам (ориентир – 40%).

Второй фактор: для расчета берут среднюю зарплату за 3 предыдущих года, а не актуальные показатели.

Из-за роста зарплат это занижает базу для начисления пенсий.

Кто потеряет деньги

Многие жители Одессы, как и других регионов Украины, могут в будущем получать более низкие пенсии, чем могли бы рассчитывать по своему трудовому стажу и уровню заработка. Причина – особенности действующей формулы расчета пенсий.

По словам главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, нынешний механизм начисления содержит два ключевых фактора, которые существенно влияют на конечный размер выплат.

Первый касается оценки страхового стажа. Ведь каждый год официальной работы добавляет лишь 1% к коэффициенту замещения заработной платы. По мнению Гетманцева, такой подход не отвечает международным стандартам, предполагающим минимальный коэффициент замещения на уровне 40%.

Второй фактор связан с определением средней заработной платы для расчета пенсии. Пока используется не актуальный показатель, а средний уровень зарплаты за три предыдущих года. Поскольку доходы украинцев постепенно растут, это автоматически уменьшает базу для исчисления пенсионных выплат.

По оценке Даниила Гетманцева, только применение устаревшего показателя средней зарплаты может сокращать будущую пенсию примерно на 14%.

В сочетании с низкой оценкой страхового стажа, эти два фактора приводят к тому, что украинцы могут терять почти пятую часть потенциального размера своей пенсии.

Напомним, что с 1 июля в Украине вступит в силу очередной этап повышения пенсионных выплат, который охватит несколько категорий пенсионеров. Максимальная доплата будет 570 грн.

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