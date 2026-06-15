Ключевые моменты:

Пенсионеры 70, 75 и 80 лет будут получать надбавки автоматически без заявлений.

Максимальная доплата — 570 грн, но если пенсия превышает 10 340 грн, надбавка не начисляется.

Полная сумма надбавки приходит со следующего месяца после дня рождения.

Возрастные надбавки пенсионерам в Украине

Система возрастных доплат в Украине действует уже несколько лет. Она предназначена для того, чтобы граждане старше 70 лет получали ежемесячное увеличение пенсии:

70–74 года — +300 грн

75–79 лет — +456 грн

80 лет и старше — +570 грн

Надбавки начисляются автоматически, без обращения в Пенсионный фонд, пишет издание «На пенсии». Но если день рождения приходится не на первое число месяца, пенсионер за этот месяц получает только часть суммы, а полный размер приходит со следующего месяца.

Важно: если общий размер пенсии превышает 10 340 грн, доплаты не будет — законодательство считает такую пенсию достаточной.

Эксперты отмечают, что даже с учетом доплат покупательная способность пенсий продолжает снижаться: средняя зарплата за годы работы уже не соответствует текущим ценам, а инфляция снижает реальную ценность выплат.

Уже в августе часть жителей Одессы получит разовую денежную помощь ко Дню Независимости без заявлений или дополнительных документов. В то же время, некоторым категориям граждан все же придется лично обратиться в Пенсионный фонд.

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