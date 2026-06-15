Ключевые моменты:

Пенсия Степана Домусчи составляет более 226 тыс. грн в месяц после 21 года работы в судах.

По размеру выплат он уступает только Виктору Школярову (3 млн грн/год) и Татьяне Жаворонок (2,85 млн грн/год).

Медианная пенсия среди судей Украины — 227,1 тыс. грн в год, почти равная медианным выплатам депутатов.

Пенсия Степана Домусчи: цифры и сравнения

Бывший судья Пятого апелляционного административного суда Одессы Степан Домусчи ушёл в отставку в декабре 2025 года после 21 года работы. В декларации за 2025 год он указал годовую пенсию 2,7 миллиона гривен — это более 226 тысяч в месяц, сообщают аналитики платформы Опендатабот.

Для сравнения, бывший судья Верховного суда Украины Виктор Школяров получает 3 млн грн в год, а его коллега Татьяна Жаворонок — 2,85 млн грн в год.

Ранее Степан Домусчи также декларировал зарплату 263 тыс. грн за декабрь 2024 года, а его жена — пенсию 32,6 тыс. грн и проценты по банковскому вкладу.

Всего в Украине 858 судей указали в декларациях пенсионные выплаты. Медианная пенсия среди судей — 227,1 тыс. грн в год, что почти совпадает с медианными выплатами депутатов (229,6 тыс. грн).

Наибольшую пенсию среди депутатов получил Василий Нимченко, в прошлом судья Конституционного суда Украины. За год он задекларировал 2,3 млн. грн. пенсионных выплат: свыше 192 тыс. грн. в месяц.

Однако, как отмечают аналитики, рекорды депутатов выглядят скромно в сравнении с пенсиями отдельных судей.

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