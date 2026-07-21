Ключевые моменты:

Одесская область получила крупнейшую государственную субвенцию на бесплатное питание школьников среди южных регионов — около 370,5 млн грн.

Средства направят на организацию одноразового горячего питания учащихся в сентябре–ноябре 2026 года.

Бесплатное питание для учеников начальной школы будет действовать по всей Украине, а для учащихся 5–11 классов — по решению местных властей и при наличии соответствующих возможностей.

Школы смогут организовывать питание самостоятельно или привлекать кейтеринговые компании.

Выделенные средства позволят обеспечить бесплатным питанием большее количество детей, однако не означают автоматического изменения меню или повышения качества блюд.

Министерство образования и науки Украины будет контролировать использование субвенции, а при необходимости финансирование смогут перераспределить между громадами.

Одесская область получила рекордную сумму на питание школьников

Кабинет Министров Украины утвердил распределение государственной субвенции на обеспечение школьников бесплатным одноразовым горячим питанием в сентябре–ноябре 2026 года. Соответствующее решение предусмотрено постановлением №869.

Всего для Одесской, Николаевской и Херсонской областей из государственного бюджета выделили почти 649,5 млн гривен. Наибольшую часть финансирования получит именно Одесская область — около 370,5 млн гривен. Для Николаевской области предусмотрено примерно 194,8 млн гривен, а для Херсонской — около 84,2 млн гривен.

Таким образом, на Одесскую область приходится более половины всех средств, выделенных трем южным регионам. Размер субвенции почти вдвое превышает финансирование Николаевской области и более чем в четыре раза — Херсонской.

Государственные средства предназначены для организации одноразового горячего питания учащихся учреждений общего среднего образования в период с сентября по ноябрь 2026 года.

Ученики начальной школы будут получать бесплатное питание по всей Украине. Для школьников базового и профильного среднего образования такая поддержка предусмотрена только в девяти областях, среди которых Одесская, Николаевская и Херсонская.

При этом для учащихся 5–11 классов финансирование будет предоставляться только при условии, что органы местного самоуправления приняли решение об организации питания и имеют возможность его обеспечить.

Школы смогут организовывать питание собственными силами либо привлекать кейтеринговые компании и других поставщиков услуг. Если учебное заведение самостоятельно готовит еду, средства субвенции разрешено использовать на закупку продуктов.

Областные военные администрации должны собрать от громад информацию о количестве учеников, которых реально можно обеспечить питанием, после чего передать эти данные в Министерство образования и науки Украины. На основании этой информации МОН будет контролировать использование бюджетных средств. При необходимости финансирование смогут перераспределить в соответствии с фактическими потребностями громад.

Кроме того, правительство планирует оценить эффективность реализации программы и подготовить предложения по ее дальнейшему финансированию, а также определить требования к продуктам, которые будут закупаться за государственные средства с 2027 года.

Ранее издание «Одесская жизнь» рассказывало о компаниях, которые на протяжении многих лет поставляют питание в школы Одессы, о значительных состояниях их владельцев, тендерах без конкуренции, уголовных производствах и многомиллиардных контрактах в сфере школьного питания.

Ссылка на полный текст расследования: Миллиарды на школьных обедах: одесская монополия, уголовные дела и элитная недвижимость