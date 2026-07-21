Ключевые моменты:
- Одесская область получила крупнейшую государственную субвенцию на бесплатное питание школьников среди южных регионов — около 370,5 млн грн.
- Средства направят на организацию одноразового горячего питания учащихся в сентябре–ноябре 2026 года.
- Бесплатное питание для учеников начальной школы будет действовать по всей Украине, а для учащихся 5–11 классов — по решению местных властей и при наличии соответствующих возможностей.
- Школы смогут организовывать питание самостоятельно или привлекать кейтеринговые компании.
- Выделенные средства позволят обеспечить бесплатным питанием большее количество детей, однако не означают автоматического изменения меню или повышения качества блюд.
- Министерство образования и науки Украины будет контролировать использование субвенции, а при необходимости финансирование смогут перераспределить между громадами.
Одесская область получила рекордную сумму на питание школьников
Кабинет Министров Украины утвердил распределение государственной субвенции на обеспечение школьников бесплатным одноразовым горячим питанием в сентябре–ноябре 2026 года. Соответствующее решение предусмотрено постановлением №869.
Всего для Одесской, Николаевской и Херсонской областей из государственного бюджета выделили почти 649,5 млн гривен. Наибольшую часть финансирования получит именно Одесская область — около 370,5 млн гривен. Для Николаевской области предусмотрено примерно 194,8 млн гривен, а для Херсонской — около 84,2 млн гривен.
Таким образом, на Одесскую область приходится более половины всех средств, выделенных трем южным регионам. Размер субвенции почти вдвое превышает финансирование Николаевской области и более чем в четыре раза — Херсонской.
Государственные средства предназначены для организации одноразового горячего питания учащихся учреждений общего среднего образования в период с сентября по ноябрь 2026 года.
Ученики начальной школы будут получать бесплатное питание по всей Украине. Для школьников базового и профильного среднего образования такая поддержка предусмотрена только в девяти областях, среди которых Одесская, Николаевская и Херсонская.
При этом для учащихся 5–11 классов финансирование будет предоставляться только при условии, что органы местного самоуправления приняли решение об организации питания и имеют возможность его обеспечить.
Школы смогут организовывать питание собственными силами либо привлекать кейтеринговые компании и других поставщиков услуг. Если учебное заведение самостоятельно готовит еду, средства субвенции разрешено использовать на закупку продуктов.
Областные военные администрации должны собрать от громад информацию о количестве учеников, которых реально можно обеспечить питанием, после чего передать эти данные в Министерство образования и науки Украины. На основании этой информации МОН будет контролировать использование бюджетных средств. При необходимости финансирование смогут перераспределить в соответствии с фактическими потребностями громад.
Кроме того, правительство планирует оценить эффективность реализации программы и подготовить предложения по ее дальнейшему финансированию, а также определить требования к продуктам, которые будут закупаться за государственные средства с 2027 года.
Ранее издание «Одесская жизнь» рассказывало о компаниях, которые на протяжении многих лет поставляют питание в школы Одессы, о значительных состояниях их владельцев, тендерах без конкуренции, уголовных производствах и многомиллиардных контрактах в сфере школьного питания.
Ссылка на полный текст расследования: Миллиарды на школьных обедах: одесская монополия, уголовные дела и элитная недвижимость