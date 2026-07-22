Ключевые моменты:

Выплаты за май и июнь перечислят участникам программы двумя платежами в августе.

Максимальный размер кэшбэка – 3 тысячи гривен в месяц, поэтому за два месяца можно получить до 6 тысяч.

Кэшбэк за апрель нужно потратить до 31 июля, иначе остаток вернут в бюджет.

Когда одесситы получат выплаты по «Национальному кэшбэку»

Участники государственной программы получат компенсации за май и июнь 2026 года двумя отдельными платежами в течение августа. Средства поступят на специальные банковские карты, которые граждане оформили для участия в программе.

Изначально выплаты планировали провести в июле, однако финансовый транш перенесли на последний месяц лета.

Размер компенсации зависит от приобретенных товаров украинского производства и составляет от 5% до 15% их стоимости. При этом действует ограничение – не более 3 тысяч гривен в месяц.

Таким образом, самые активные участники программы смогут получить сразу до 6 тысяч гривен за два расчетных периода.

Что нужно сделать с кэшбэком за апрель

Начисленные ранее средства за апрель уже поступили на счета участников программы. Однако использовать их необходимо до 31 июля 2026 года.

Потратить деньги можно только безналично – например, на оплату коммунальных услуг, мобильной связи, медицинских препаратов, украинских товаров и услуг, а также на военные облигации или поддержку ВСУ.

Обналичить средства через банкомат нельзя. Если деньги не будут использованы до конца июля, система автоматически вернет остаток в государственный бюджет.

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