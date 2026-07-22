Ключевые моменты:
- Выплаты за май и июнь перечислят участникам программы двумя платежами в августе.
- Максимальный размер кэшбэка – 3 тысячи гривен в месяц, поэтому за два месяца можно получить до 6 тысяч.
- Кэшбэк за апрель нужно потратить до 31 июля, иначе остаток вернут в бюджет.
Когда одесситы получат выплаты по «Национальному кэшбэку»
Участники государственной программы получат компенсации за май и июнь 2026 года двумя отдельными платежами в течение августа. Средства поступят на специальные банковские карты, которые граждане оформили для участия в программе.
Изначально выплаты планировали провести в июле, однако финансовый транш перенесли на последний месяц лета.
Размер компенсации зависит от приобретенных товаров украинского производства и составляет от 5% до 15% их стоимости. При этом действует ограничение – не более 3 тысяч гривен в месяц.
Таким образом, самые активные участники программы смогут получить сразу до 6 тысяч гривен за два расчетных периода.
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Что нужно сделать с кэшбэком за апрель
Начисленные ранее средства за апрель уже поступили на счета участников программы. Однако использовать их необходимо до 31 июля 2026 года.
Потратить деньги можно только безналично – например, на оплату коммунальных услуг, мобильной связи, медицинских препаратов, украинских товаров и услуг, а также на военные облигации или поддержку ВСУ.
Обналичить средства через банкомат нельзя. Если деньги не будут использованы до конца июля, система автоматически вернет остаток в государственный бюджет.
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