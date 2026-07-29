Ключевые моменты:
- В ЦНАП Одессы начали выдавать справки о стаже и зарплате на ликвидированных предприятиях.
- Услуги предоставляются бесплатно, срок исполнения — до 30 календарных дней.
- Подать заявление можно в Департаменте архивного дела или в любом районном отделении ЦНАП.
Какие архивные услуги теперь доступны в ЦНАП
Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, расширение сервисов позволит одесситам быстрее получать документы, необходимые для оформления пенсий, льгот, а также решения имущественных и земельных вопросов.
Теперь в ЦНАПах Одессы в течении 30 календарных дней можно получить:
- Справки для пенсии и льгот: подтверждение трудового стажа и размера заработной платы на ликвидированных предприятиях, учреждениях и организациях Одессы (документы которых хранятся в трудовом архиве).
- Документы Национального архивного фонда: выдача копий и выписок из архивных документов, а также выполнение тематических, имущественных и земельных запросов.
Все услуги предоставляются бесплатно.
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Где и как подать заявление
Оформить запрос можно в Департаменте архивного дела или в районных офисах ЦНАП по следующим адресам:
- Департамент архивного дела и делопроизводства: ул. Столбовая, 17 (прием: Пн, Ср, Пт с 08:00 до 12:00);
- Главный офис ЦНАП: ул. Косовская, 2д (1-й этаж);
- Пересыпский район: просп. Князя Владимира Великого, 106;
- Киевский район: ул. Академика Королева, 9 (1-й этаж);
- Хаджибейский район: ул. Евгения Танцуры, 22 (1-й этаж);
- Межрайонное управление: ул. Дальницкая, 2.
Как записаться на прием
Прием граждан осуществляется строго по предварительной записи в электронную очередь. Записаться можно несколькими способами:
- На официальном сайте: cnap.omr.gov.ua/e-tickets/
- По телефону колл-центра: 705 55 55
- Через мобильное приложение MISTO
Актуальный график работы всех подразделений доступен на официальном портале ЦНАП Одесского городского совета.
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