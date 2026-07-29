Ключевые моменты:

В ЦНАП Одессы начали выдавать справки о стаже и зарплате на ликвидированных предприятиях.

Услуги предоставляются бесплатно, срок исполнения — до 30 календарных дней.

Подать заявление можно в Департаменте архивного дела или в любом районном отделении ЦНАП.

Какие архивные услуги теперь доступны в ЦНАП

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, расширение сервисов позволит одесситам быстрее получать документы, необходимые для оформления пенсий, льгот, а также решения имущественных и земельных вопросов.

Теперь в ЦНАПах Одессы в течении 30 календарных дней можно получить:

Справки для пенсии и льгот: подтверждение трудового стажа и размера заработной платы на ликвидированных предприятиях, учреждениях и организациях Одессы (документы которых хранятся в трудовом архиве).

подтверждение трудового стажа и размера заработной платы на ликвидированных предприятиях, учреждениях и организациях Одессы (документы которых хранятся в трудовом архиве). Документы Национального архивного фонда: выдача копий и выписок из архивных документов, а также выполнение тематических, имущественных и земельных запросов.

Все услуги предоставляются бесплатно.

Где и как подать заявление

Оформить запрос можно в Департаменте архивного дела или в районных офисах ЦНАП по следующим адресам:

Департамент архивного дела и делопроизводства: ул. Столбовая, 17 (прием: Пн, Ср, Пт с 08:00 до 12:00);

Главный офис ЦНАП: ул. Косовская, 2д (1-й этаж);

Пересыпский район: просп. Князя Владимира Великого, 106;

Киевский район: ул. Академика Королева, 9 (1-й этаж);

Хаджибейский район: ул. Евгения Танцуры, 22 (1-й этаж);

Межрайонное управление: ул. Дальницкая, 2.

Как записаться на прием

Прием граждан осуществляется строго по предварительной записи в электронную очередь. Записаться можно несколькими способами:

На официальном сайте: cnap.omr.gov.ua/e-tickets/

По телефону колл-центра: 705 55 55

Через мобильное приложение MISTO

Актуальный график работы всех подразделений доступен на официальном портале ЦНАП Одесского городского совета.

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