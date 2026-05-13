Кто в Украине реально сможет выйти на пенсию

Как передает НП, по всей Украине и в частности Одессы, условия выхода на пенсию в 2026 году зависят от количества страхового стажа, официально подтвержденного и за который оплачен ЕСВ.

Чтобы одесситы могли выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Добавим, что для выхода в 63 года требование составляет около 23 лет стажа, а в 65 лет — не менее 15 лет.

В Пенсионном фонде отмечают, что именно официальный страховой стаж определяет не только право на пенсию, но и влияет на ее размер. Поэтому для жителей Одессы критически важно, чтобы периоды работы должным образом оформлены и подтверждены уплатой взносов.

Также в Украине, в частности для жителей Одессы, в страховой стаж относят периоды работы с 1 января 2004 года, за которые работодателем или самим лицом уплачивался ЕСВ в размере не менее минимального. К слову, старые периоды трудового стажа, приобретенные к 2004 году, автоматически приравниваются к страховому стажу.

Напомним, на 2026 год минимальный страховой взнос составляет 22% от минимальной зарплаты. С 1 января 2026 это ориентировочно 1 902,34 грн при минимальной зарплате 8 647 грн.

Для одесситов, как и для других украинцев, в стаж могут не засчитать:

периоды до 2004 года без подтверждения в трудовой книжке или в документах;

работу по гражданско-правовым договорам до 2016 года, если не уплачивались взносы;

обучение на дневной форме после 2004 года (если за этот период не уплачивался ЕСВ).

Добавим, что Верховная Рада 9 апреля приняла Закон № 4851-IX* (вступает в силу 2 августа 2026). Он направлен на решение следующих проблем:

упрощение процесса подтверждения стажа, если нет необходимых документов (из-за потери архивов, ликвидации предприятий, временной оккупации и т.п.);

расширение возможностей использования электронных реестров, содержащих данные о трудовой деятельности, уплате единого взноса, заработную плату и другие сведения, необходимые для назначения (перерасчета) пенсий.

Напомним, в мае 2026 года многие украинские домохозяйства получат уменьшенные выплаты по жилищным субсидиям. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) разъяснил, что это плановое изменение, однако некоторым гражданам все же придется пройти процедуру переоформления с нуля, чтобы не потерять государственную помощь.

