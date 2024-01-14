Пенсия по возрасту: как правильно в какие сроки подавать заявление

Читатель телеграм-канала нашей газеты «На пенсии» обратился с таким вопросом:

«Подскажите, как быть: у мужа день рождения 29 февраля, обратился за начислением пенсии по возрасту 29 мая прошлого года. Пенсию начислили с дня обращения, то есть с 29 мая, мотивируя тем, что в 2023 году нет 29 февраля, значит поздно обратился. Что делать в этом случае?

Когда подавать заявление на пенсию по возрасту?

Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если обращение за пенсией произошло не позднее трех месяцев со дня достижения лицом пенсионного возраста. Если человек не успел подать заявление в утвержденный срок, то пенсия назначается со дня обращения, то есть с даты подачи заявления. Это предусмотрено статьей 45 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Отметим, что ситуация не вполне типичная. При этом очевидно, что ваш муж рисковал, когда тянул с подачей заявления до самого последнего дня. Нам остается лишь поразмышлять, как можно оспорить решение местного Пенсионного фонда и добиться назначения пенсии за три утраченных месяца.

Мы не знаем, чем именно руководствовались сотрудники Пенсионного фонда при принятии данного решения. Был ли здесь человеческий фактор или решение принималось на основании алгоритмов, заложенных в компьютерной программе?

Как должны считать пенсии

В статьях 253 и 254 Гражданского кодекса сказано, что отсчет срока начинается со следующего дня после соответствующей календарной даты или наступления события, с которым связано его начало. При этом срок, определенный месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.

При таких обстоятельствах вполне логично считать, что последним днем срока подачи заявления в вашем случае является 29 мая. Если же в этом году в феврале всего 28, а не 29 дней, то почему тогда сотрудники Пенсионного фонда приняли решение не в пользу вашего мужа и урезали его права на один день, а не наоборот, решили вести отсчет, например, с 1 марта?

В поисках справедливости можно посмотреть на ситуацию и более простым обывательским взглядом. Если муж родился в последний день зимы, то можно вполне логично посчитать, что трехмесячный срок должен закончиться в последний день весны, которым 29 мая не является.

Если нарушены ваши права

Исходя из этих размышлений, советуем вам обратиться для начала, например, в областной Пенсионный фонд, чтобы сначала они дали свою оценку правомерности отказа в выплате пенсии за март-май текущего года. Если же они по какой-то причине тоже примут негативное решение, тогда остается один путь – обжаловать его в судебном порядке. Вопрос лишь в том, стоят ли судебные затраты трехмесячной пенсии. Все зависит от ее размера.