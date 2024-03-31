Субсидия через «Дію»: подать заявление теперь займет всего 10 минут

Оформление субсидии онлайн в «Дії» доступно только для тех граждан, которые еще ни разу не подавали соответствующее заявление. Тем, кто уже получал субсидии раньше, они продлеваются либо автоматически, либо после обращения в органы социальной защиты.

— Большинство документов автоматически подтянется из реестров, не нужно стоять в очередях, собирать справки и заполнять длинные анкеты, — отметил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Как оформить субсидию онлайн через «Дію»

Шаг 1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в личном кабинете на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID. Шаг 2. В меню «Услуги» на портале «Дія» выберите «Пенсии, льготы и помощь», затем «Заявление на субсидию». Шаг 3. Проверьте корректность своих данных, при необходимости обновите их в пользовательском профиле. Шаг 4. Укажите адрес, по которому хотите получить субсидию. Шаг 5. Выберите необходимые коммунальные услуги из списка доступных и заполните поля по каждой из них. Шаг 6. Укажите IBAN счета, на который будет поступать субсидия. Шаг 7. Укажите данные лиц, зарегистрированных в квартире или доме, а также их родственников. Внутренне перемещенным лицам или арендодателям необходимо указать данные только тех, кто фактически проживает в доме. При расчете учитываются доходы людей, указанных в заявлении субсидии. Шаг 8. Проверьте данные сформированного заявления, подпишите электронной подписью и отправьте.

При назначении субсидии на услуги тепло-, электро- и газоснабжения учитывается продолжительность отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля.

Получить жилищные субсидии могут семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Этот показатель рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит от дохода семьи.