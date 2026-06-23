Ключевые моменты:

В Украине предлагают перевести большинство госуслуг в цифровой формат через приложение «Дія».

Для одесситов это может означать меньше очередей и оформлять документы онлайн.

Автор петиции призывает отказаться от бумажных справок и расширить электронный обмен данными между ведомствами.

Зарплаты госслужащих предлагают привязать к эффективности работы и ключевым показателям деятельности.

Также инициатива предусматривает оптимизацию излишне расширенного штата государственных органов.

До 80% полномочий по предоставлению админуслуг предлагают передать территориальным общинам.

Петиция зарегистрирована на сайте Кабмина и продолжает сбор подписей.

Оформлять почти все документы онлайн

В Украине хотят сделать еще один шаг к полноценному «державе в смартфоне». Дело в том, что на рассмотрение правительства была подана петиция, предусматривающая перевод большинства административных услуг в цифровой формат. Такое решение для жителей Одессы и других городов может означать меньше очередей в госучреждениях и больше возможностей решать бюрократические вопросы дистанционно.

Инициатива зарегистрирована на сайте Кабинета Министров Украины, а ее автор убежден, что расширение цифровых сервисов, отказ от бумажных документов и дальнейшая децентрализация помогут сократить бюрократию, повысить эффективность работы государственных органов и уменьшить коррупционные риски.

К слову, одним из главных предложений является перевод в приложение «Дія» всех административных услуг, для получения которых не требуется личное присутствие гражданина. По мнению автора петиции, это значительно упростит доступ к государственным сервисам и снизит количество визитов в учреждения.

Также среди предложенных изменений – обновление системы оплаты труда государственных служащих. Соответственно, автор петиции предлагает привязать уровень зарплаты к эффективности работы и ключевым показателям деятельности конкретного органа власти. Также предлагается оптимизировать излишне расширенный штат государственных учреждений.

Отдельный блок инициативы касается децентрализации. Предлагается передать до 80% полномочий по предоставлению административных услуг на уровень территориальных громад, что может расширить возможности местного самоуправления, в том числе в Одесской области.

В настоящее время петиция продолжает сбор подписей. Для ее рассмотрения необходимо набрать 25 тысяч голосов, а до завершения кампании остается 92 дня.

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