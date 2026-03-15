Ключевые моменты:

Социальная защита 2026: пошаговая инструкция для одесситов, как получить помощь.

В Одессе доступно около 30 социальных услуг для людей в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатную помощь могут получить люди с инвалидностью, сироты, пострадавшие от насилия и войны.

Социальные услуги в громаде предоставляют 11 коммунальных учреждений и десятки организаций.

Подать заявление можно через департамент соцполитики или городские социальные центры.

Материал подготовлен на основе информации Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета, а также комментария начальницы управления по вопросам организации предоставления социальных услуг Анны Степановой. Журналисты проверили, как работает система поддержки в громаде, какие учреждения её обеспечивают и какие категории населения могут рассчитывать на бесплатную помощь.

При подготовке статьи использованы официальные контакты и адреса ключевых учреждений, среди которых Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета, Центр социальных служб, городской центр гуманитарной помощи, социальный центр матери и ребёнка, а также специализированные учреждения для пожилых людей, бездомных и людей с инвалидностью.

Как работает система социальной помощи? (инфографика)

Война РФ против Украины уже привела к серьёзным демографическим проблемам и глубокой психологической травматизации населения. Люди остаются без жилья, дети становятся сиротами, многие испытывают постоянную тревогу, страх опасности, снижение настроения и другие психические и физические расстройства. У многих из нас возникают медицинские и социальные проблемы. Как выжить в этих условиях и сохранить жизнь и здоровье близких? К кому обращаться? У кого просить помощи?

Где и как получить помощь?

Согласно требованиям законодательства, в Украине предусмотрен целый комплекс психологических, медицинских, бытовых и юридических мероприятий, направленных на оказание социальных услуг людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. То есть существуют профессионально подготовленные специалисты — социальные менеджеры и работники, а также предприниматели, которые на базе коммунальных учреждений, общественных организаций и благотворительных фондов бесплатно или за определённую плату оказывают помощь тем, кто сегодня больше всего в ней нуждается.

Кто имеет право на помощь? (инфографика)

Когда помощь предоставляется бесплатно, а когда нужно платить?

Этим категориям граждан помощь может предоставляться бесплатно или на платной основе.

Социальные услуги предоставляются бесплатно:

Пострадавшим от торговли людьми, домашнего насилия и насилия по признаку пола;

Детям с инвалидностью и людям с инвалидностью I группы;

Детям-сиротам и детям, лишённым родительской опеки (до 23 лет);

Семьям опекунов, попечителей, патронатных воспитателей, приёмным семьям и детским домам семейного типа;

Детям с тяжёлыми заболеваниями без установленной инвалидности;

Лицам, которым был причинён ущерб пожаром, стихийным бедствием, катастрофой, боевыми действиями, террористическим актом, вооружённым конфликтом или временной оккупацией.

Услуги также остаются бесплатными для людей, если их совокупный доход не превышает двух прожиточных минимумов, определённых для соответствующей категории.

Остальные граждане должны оплачивать предоставленные услуги самостоятельно или частично. Размер частичной оплаты не может превышать 80% стоимости услуги.

Частичная оплата предусмотрена для тех, чей среднемесячный совокупный доход не превышает четырёх прожиточных минимумов для соответствующей категории.

Как подать заявление? (инфографика)

Какие нужны документы? (инфографика)

Какие услуги предлагают

Как рассказала Анна Степанова, начальница управления по вопросам организации предоставления социальных услуг Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета, только в пределах Одесской громады психологическую, юридическую, бытовую и медицинскую помощь предоставляют 11 коммунальных учреждений. В целом в этой сфере также работают десятки общественных организаций, благотворительных фондов и частных предпринимателей.

В Одессе можно получить около 30 различных социальных услуг.

Уход и жильё

Уход на дому: помощь по хозяйству (уборка, покупка продуктов) для людей, которые не могут выходить из дома.

Стационарный уход: постоянное проживание с полным обслуживанием и медицинской помощью.

Поддерживаемое проживание: помощь людям с инвалидностью и пожилым людям жить самостоятельно под наблюдением специалистов.

Предоставление приюта: ночное или временное место пребывания для бездомных.

Краткосрочное проживание: временное жильё, пока человек ищет постоянное.

Кризисная помощь и защита

Кризисное вмешательство: срочная помощь (еда, лекарства, психолог), когда человек оказался в беде «здесь и сейчас».

Представительство интересов: помощь в восстановлении документов, регистрации или поиске родственников.

Посредничество: помощь в урегулировании конфликтов и споров.

Социальная профилактика: работа на предупреждение насилия и других негативных явлений в семье.

Семья и дети

Сопровождение семей в сложных обстоятельствах: регулярная помощь семьям, которые не справляются самостоятельно.

Поддержка семей с детьми-сиротами: помощь в адаптации ребёнка в новой семье.

Инклюзивное обучение: сопровождение детей с особыми потребностями во время обучения.

Временный отдых для родителей: услуга «передышки» для тех, кто ухаживает за ребёнком с инвалидностью.

Воспитание в условиях, приближённых к семейным: уход и развитие детей-сирот в небольших группах.

Реабилитация и психология

Социальная адаптация: помощь пожилым людям и бывшим заключённым вернуться к жизни в обществе.

Реабилитация: психологическая помощь военным, детям и жертвам насилия.

Реабилитация зависимых: поддержка после лечения от алкоголизма, наркомании или игровой зависимости.

Консультирование: советы психологов и юристов по выходу из сложных ситуаций.

Физическая поддержка и мобильность

Транспортные услуги: «социальное такси» или компенсация топлива.

Физическое сопровождение: помощь сопровождающего при посещении больниц, учреждений или магазинов.

Сопровождение при трудоустройстве: помощь в поиске работы и адаптации на рабочем месте.

Прямая помощь

Натуральная помощь: выдача продуктов, одежды, средств гигиены, дров, а также услуги бесплатных парикмахерских.

Информирование: консультации о том, где и какую помощь можно получить в городе.

Куда обращаться в Одессе?

В Одессе предоставление социальных услуг координирует Департамент труда и социальной политики городского совета.

Основные центры:

Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета

ул. Косовская, 2-Д, тел.: (048) 705-10-90.

Центр социальных служб Одесского городского совета

ул. Ицхака Рабина, 7, тел.: (048) 784-92-67, (048) 784-92-66, (048) 784-92-17, (048) 784-92-79.

КУ «Городской центр гуманитарной помощи, информационного и хозяйственного обеспечения»

ул. Киры Муратовой, 7, тел.: (048) 705-44-42.

КУ «Социальный центр матери и ребёнка»

ул. Евгения Танцюры, 47, тел.: (048) 750-20-92.

КУ «Сервисный офис «Хаб Ветеран»

ул. Косовская, 2-Д, тел.: (048) 705-32-26.

Территориальные центры социального обслуживания (инфографика)

Специализированные учреждения Одессы:

КУ «Гериатрический дом милосердия имени святого целителя Пантелеймона»

ул. Героев Крут, 12, тел.: (048) 766-31-74.

КУ «Одесский городской центр реинтеграции лиц без определённого места жительства»

Балтская дорога, 2, тел.: (048) 705-32-15.

КУ «Центр реабилитации лиц с нарушениями психофизического развития»

ул. Ивана и Юрия Лип, 3-А, тел.: (048) 753-00-99, (048) 753-01-35.

Ранее мы сообщали какие услуги социальный работник может предоставить бесплатно.

Также «Одесская жизнь» рассказывала что делать и куда обращаться, если близкому человеку нужен уход.

Подготовил Вячеслав ДИОРДИЕВ