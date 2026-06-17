Ключевые моменты:

  • Для регистрации теперь нужен договор аренды или найма на жильё государственной или коммунальной формы собственности.
  • Ордер больше не указан как отдельный документ для подтверждения права на проживание.
  • Жителям рекомендуют заранее проверить все документы и обратиться за консультацией в ЦНАП.

Одесса обновила правила регистрации места жительства: что нужно знать

В Одессе обновили правила регистрации места жительства, и теперь привычного «ордера» на государственную квартиру может оказаться недостаточно. Центр админуслуг (ЦНАП) предупредил горожан о новых требованиях к документам, которые подтверждают право на проживание в квартире или доме.

Если вы планируете прописаться в квартире, которая принадлежит городу или государству, просто прийти со старым  ордером теперь не получится. Согласно изменениям, этот документ теперь идет только «в связке» с официальным договором аренды (найма).

Специалисты ЦНАПа объясняют: перечень документов, которые подтверждают ваше право находиться в жилье, стал более строгим. Это значит, что если у вас на руках только старая бумага о распределении жилья, стоит заблаговременно оформить полноценный договор. Это поможет избежать очередей и лишней бумажной волокиты в будущем.

Если вы не уверены, подходит ли ваш пакет документов под новые требования, лучше уточнить это у администраторов. Сделать это можно лично в офисах ЦНАП или по телефону круглосуточного колл-центра: (048) 705-55-55.

Ранее мы рассказывали, как зарегистрироваться и выписаться из жилья.

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