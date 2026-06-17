Ключевые моменты:

Для регистрации теперь нужен договор аренды или найма на жильё государственной или коммунальной формы собственности.

Ордер больше не указан как отдельный документ для подтверждения права на проживание.

Жителям рекомендуют заранее проверить все документы и обратиться за консультацией в ЦНАП.

Одесса обновила правила регистрации места жительства: что нужно знать

В Одессе обновили правила регистрации места жительства, и теперь привычного «ордера» на государственную квартиру может оказаться недостаточно. Центр админуслуг (ЦНАП) предупредил горожан о новых требованиях к документам, которые подтверждают право на проживание в квартире или доме.

Если вы планируете прописаться в квартире, которая принадлежит городу или государству, просто прийти со старым ордером теперь не получится. Согласно изменениям, этот документ теперь идет только «в связке» с официальным договором аренды (найма).

Специалисты ЦНАПа объясняют: перечень документов, которые подтверждают ваше право находиться в жилье, стал более строгим. Это значит, что если у вас на руках только старая бумага о распределении жилья, стоит заблаговременно оформить полноценный договор. Это поможет избежать очередей и лишней бумажной волокиты в будущем.

Если вы не уверены, подходит ли ваш пакет документов под новые требования, лучше уточнить это у администраторов. Сделать это можно лично в офисах ЦНАП или по телефону круглосуточного колл-центра: (048) 705-55-55.

Ранее мы рассказывали, как зарегистрироваться и выписаться из жилья.

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