Ключевые моменты:
- Для регистрации теперь нужен договор аренды или найма на жильё государственной или коммунальной формы собственности.
- Ордер больше не указан как отдельный документ для подтверждения права на проживание.
- Жителям рекомендуют заранее проверить все документы и обратиться за консультацией в ЦНАП.
Одесса обновила правила регистрации места жительства: что нужно знать
В Одессе обновили правила регистрации места жительства, и теперь привычного «ордера» на государственную квартиру может оказаться недостаточно. Центр админуслуг (ЦНАП) предупредил горожан о новых требованиях к документам, которые подтверждают право на проживание в квартире или доме.
Если вы планируете прописаться в квартире, которая принадлежит городу или государству, просто прийти со старым ордером теперь не получится. Согласно изменениям, этот документ теперь идет только «в связке» с официальным договором аренды (найма).
Специалисты ЦНАПа объясняют: перечень документов, которые подтверждают ваше право находиться в жилье, стал более строгим. Это значит, что если у вас на руках только старая бумага о распределении жилья, стоит заблаговременно оформить полноценный договор. Это поможет избежать очередей и лишней бумажной волокиты в будущем.
Если вы не уверены, подходит ли ваш пакет документов под новые требования, лучше уточнить это у администраторов. Сделать это можно лично в офисах ЦНАП или по телефону круглосуточного колл-центра: (048) 705-55-55.
Ранее мы рассказывали, как зарегистрироваться и выписаться из жилья.
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