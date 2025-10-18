Ключевые моменты:
- В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение на 19 октября 2025 года.
- Жителей просят соблюдать осторожность, ограничить передвижения и не посещать прибрежную зону из-за минной опасности.
- Ночью ожидается дождь, днем без существенных осадков.
- Порывы ветра утром и днем могут достигать 15-17 м/с.
- Температура ночью 6-8°С, днем 10-12°С; по области ночью 3-8°С, днем 9-14°С.
- На автодорогах возможна дымка, видимость 1-2 км.
Одесская мэрия напоминает горожанам о необходимости следить за изменениями погодных условий, быть бдительными, а при ухудшении погоды ограничить перемещение и поездки по городу.
Также одесситов просят не оставлять авто под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников.
Кроме того, следует воздержаться и от посещения прибрежной зоны, поскольку из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность и вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины.
Прогноз погоды в Одессе на 19 октября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью умеренный дождь. Днем без существенных осадков.
Ветер юго-западный 7-12 м/с, утром и днем северо-западный 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем 10-12°С выше нуля.
Прогноз погоды в Одесской области на 19 октября
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Ночью умеренный дождь. Днем без существенных осадков, только на севере небольшой дождь.
Ветер юго-западный 7-12 м/с, утром и днем северо-западный 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем воздух прогреется до 9-14°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
