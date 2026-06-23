Ключевые моменты:

С 27 июня проезд в одесских маршрутках подорожает до 25 гривен.

Перевозчики заявляют, что экономически обоснованный тариф составляет от 32 до 40 гривен.

Город и перевозчики договорились повысить стоимость проезда всего на 5 гривен.

Депутаты просят предоставить расчеты, подтверждающие необходимость повышения тарифа.

Для оценки обоснованности тарифа предлагают учитывать не только стоимость горючего, но и пассажиропоток, льготные перевозки и другие расходы.

В горсовете отметили, что после повышения тарифа пассажиры должны получить более качественный транспорт.

Один из перевозчиков пообещал выпустить на маршрут большие автобусы, приспособленные для людей с инвалидностью.

Сколько придется платить уже с 27 июня

На заседании постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Одесского горсовета сообщили, что стоимость проезда в одесских маршрутках вырастет уже с 27 июня. Перевозчики, обслуживающие городские маршруты, согласовали с департаментом транспорта повысить тариф на 5 гривен – до 25 гривен за поездку.

По словам исполняющего обязанности директора департамента транспорта Сергея Щербаня, перевозчики предоставили экономические расчеты, обосновывающие необходимость пересмотра тарифов. По их оценкам, реальная стоимость проезда сегодня должна составлять от 32 до 40 гривен. Правда, стороны договорились о более умеренном повышении.

Глава транспортной комиссии и депутат горсовета Петр Обухов заявил, что депутаты также хотели бы ознакомиться с поданными перевозчиками расчетами. По его словам, для оценки обоснованности повышения нужно видеть не только расходы на горючее, но и информацию о пассажиропотоке, льготных перевозках и других расходах предприятий. Он подчеркнул, что из-за преимущественно наличных расчетов проверить реальные финансовые показатели перевозчиков непросто.

К слову, депутат Алексей Осауленко поднял вопрос качества общественного транспорта. Он поинтересовался, может город требовать от перевозчиков улучшения состояния автобусов в ответ на повышение тарифа. Ведь повышение стоимости проезда должно сопровождаться конкретными изменениями пассажиров.

Сергей Щербань ответил, что во время переговоров по тарифам один из перевозчиков пообещал выпустить на маршрут большие автобусы, приспособленные для перевозки людей с инвалидностью.

Чиновник также заверил, что на маршрутах Одессы сейчас работают 54 инклюзивных автобуса и все они эксплуатируются. По его словам, после проверок 2023 перевозчики дополнительно приобрели еще 12 таких транспортных средств.

Кстати, на заседании также обсудили перспективы введения безналичной оплаты проезда.

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