Ключевые моменты:

Из-за ремонтных работ ДТЭК в Одессе временно изменили движение общественного транспорта.

Часть маршрутов курсирует по обновлённым схемам, некоторые трамваи временно отменены.

Изменения связаны с ремонтом электрических сетей.

Транспорт в Одессе 29 июля работает по-новому

В связи с проведением ремонтных работ специалистами ДТЭК в Одессе временно изменяется схема движения нескольких маршрутов общественного транспорта. Часть трамваев и троллейбусов будет курсировать по сокращённым маршрутам, а два трамвайных маршрута на время проведения работ полностью отменены.

Трамвай №18 будет курсировать от Куликова поля до 11-й станции Большого Фонтана.

Трамвайный маршрут №7 будет работать от 28-й бригады до Ульяновки.

Троллейбусный маршрут №7 будет курсировать от улицы Новосельского до площади Независимости.

Троллейбусный маршрут №12 будет работать от улицы Святослава Рихтера до площади Независимости.

Трамвайные маршруты №27 и №13 временно не будут курсировать.

Жителей и гостей города просят учитывать эти изменения при планировании поездок.

Напомним, 29 июля с 08:00 до 20:00 ДТЭК проведёт неотложные ремонтные работы на электросетях. Временно без электроснабжения останется часть Киевского и Приморского районов Одессы, а также пригород. Возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры и кратковременные отключения электроэнергии в Одесском районе.