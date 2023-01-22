День Соборности: что общего у украинцев и чем отличаются регионы? – опрос

22 января в Украине отмечается День соборности. Именно в эту дату в 1919 году произошло большое историческое событие – Украинская Народная Республика объединилась с Западно-Украинской Народной Республикой для создания единого (соборного) украинского государства. С этого времени российская пропаганда приложила много усилий для того, чтобы разделить страну на разные части. Но врагу это не удалось. В День соборности Украины «Одесская жизнь» спросила одесситов, что, по их мнению, объединяет украинцев по регионам, есть ли что-то, что отличает нас друг от друга.

Виталий: «Дивіться, Україну об’єднує українська мова – вона мелодійна, співуча й красива. Кожен регіон, звісно, трішки відрізняється від інших. Кожен регіон має якісь свої традиційні страви. Наприклад, на заході їжа найсмачніша, на мій погляд. А у нас, на півдні, більш їдять овочі. Наприклад, баклажани на заході не дуже коштують, а у нас – навпаки. Ще на півдні, українці найсмугліші, на заході – найбіліші, бо там менше сонця. Але в нас всіх є єдині риси характеру. Всі українці дуже всидливі, ми обов’язково доб’ємося нашої мети, а вона у нас загальна – це бажання перемогти ворога».

Марина: «Украинцы из разных регионов ничем не отличаются. И желания, и мечты у нас одинаковые, по-моему. Особенно сейчас! Все мы хотим мира, вне зависимости от того, кто где живёт: на Востоке, на Севере, на Юге или на Западе. Мне кажется, все украинцы – очень сердечные люди, сочувствующие. Эти качества помогают нам держаться в такое сложное время. Максимум, чем отличаются разные области, – это укладом жизни. Но я считаю, нужно из каждого региона брать самое лучшее. Например, где лучше, чем в Одессе, делают фаршированную рыбу? Нигде. А на Западе какой-нибудь супчик лучше варят. Вот и надо друг у друга учиться, надо дружить».

Рафик: «У нас народ везде одинаковый. Я думаю, наши регионы друг от друга ничем не отличаются. Я родился в Армении, но 44 года живу в Украине, значит, на самом деле я украинец, но с армянскими корнями. Я больше 30 лет жил в Запорожской области, в Энергодаре. Там все мои друзья были с Западной Украины. Мы каждый год ездили к ним на Дни рождения. Там, на западе, живут прекрасные люди. Никогда не поверю тем, кто говорит, что они плохие. Я их своими глазами видел и по-русски с ними разговаривал. За всё это время я не услышал ни одного дурного слова в свой адрес».

Надежда: «Нас всех объединяет хлебосольность. Мы, украинцы, любим гостей принимать, даже в это нелёгкое время с радостью их принимаем, как-то выходим из положения. Конечно, в разных регионах есть свои традиции, они друг от друга отличаются, но то, что нас объединяет, даёт нам силы верить в лучшее. Без этого мы бы уже пропали, наверное».

Анастасия: «Все украинцы похожи по менталитету. У нас «один за всех, и все за одного». Все сопереживают друг другу, все пытаются друг другу помочь. Я не думаю, что украинцы в разных регионах чётко чем-то отличаются. Мы едины, мы же Украина».

Валентин: «Нас объединяет дружность, мы очень сплочённые. Ничем мы не отличаемся, разве что внешностью».

Анатолий: «Нас объединяет одинаковое отношение к той агрессии, которую проявила россия. Все мы желаем одного – отбить свои территории обратно и навсегда прекратить попытки россии захватить Украину. В любом регионе у нас народ мужественный, храбрый, очень терпеливый».

Татьяна: «Так как мы все родились в одной стране, у нас в душе таиться одна и та же черта, – мы украинцы. Мы один народ, и не имеет значения, из какой мы области и на каком языке разговариваем. Мы в любом случае любим свою страну и гордимся тем, что мы отсюда. Уже стало понятно, что у всех нас есть воля, сила духа, очень сильная выдержка и мы готовы бороться до конца за свободу нашей страны. Если мы и отличаемся чем-то, то только какими-то региональными традициями. Например, когда я была во Львовской области, в Карпатах, в Ивано-Франковской области, я заметила, что там люди больше придерживаются древних украинских обычаев, а у нас они менее развиты – как минимум в Одессе. Может быть, в области, в сёлах, эти традиции всё-таки больше сохранились».

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